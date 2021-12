László Kovács reveló que prefiere ver Netflix antes de ver actuar a chicos reality: “Son puertas”

Las críticas hacia los chicos reality por sus dotes escénicos siguen dando de qué hablar. Recordemos que el actor mexicano Alfredo Adame fue consultado sobre la calidad actoral del ‘Capi Porcella’ por el programa Amor y fuego, dando una respuesta nada alentadora, ya que lo catalogó de “inexpresivo” a la hora de interpretar un personaje.

“Es inexpresivo, no analizó el texto de lo que iba a decir y cuál era el subtexto. Yo le daría el papel de árbol tres, le daría el de silla o el de una mesa. No habla, no actúa, no interpreta y nada” (...) el éxito no es una cuestión de suerte, es un plan de trabajo inteligente. El éxito no es golpe de suerte, es un golpe de disciplina”, expresó el actor de Televisa.

Sin embargo, el ‘exguerrero’ no se quedó callado y respondió en una de sus historias de Instagram cuando un seguidor le preguntó si volvería a América TV. “Como competidor ya no. Ya no voy a volver a ser competidor, ya no quiero. Como conductor me encantaría dependiendo del programa, y me gustaría actuar, porque para los que critican (Alfredo Adame), me he preparado, y bastante ah”, expresó seguro de sí mismo.

László Kovács también opinó sobre sus actuaciones

El recordado actor que dio vida a ‘Tito’ en la serie Al fondo hay sitio fue consultado por las cámaras de Willax durante un evento sobre la performance actoral de Nicola Porcella, quien tiene un poco más de experiencia en producciones previas como en Te volveré a encontrar con Alondra García, y Patricio Parodi, quien recientemente debutó en el mundo escénico con la secuencia La Academia de EEG.

La reportera de Amor y fuego le preguntó a László Kovács: “¿Honestamente para ti son puertas o no lo son?”. Ante esta picante pregunta el artista respondió que efectivamente para él sí lo son.

“Mira honestamente sí, para mí sí lo son. O sea, yo lo poco que he visto no es algo que particularmente me haga vibrar o sentir o emocionarme. Me parece un poquito frío , ¿no? (...) “Todo es un poco frío, un poco robótico, se necesita como te digo un poquito más de capas”, declaró entre risas.

Asimismo, agregó que si uno se esfuerza y estudia puede llegar a mejorar en este rubro. “Cuando uno es joven realmente es como un diamante en bruto, aunque muchos se quedan solamente en bruto , pero si uno trabaja y se pule y lee y se esfuerza y viaja y estudia se puede llegar lejos, claro que sí”, finalizó y preciso que antes de consumir estas nuevas series prefiere ver Netflix.

La vez que Jely Reátegui dijo que las actuaciones de Nicola y Angie eran “puertas”

En 2016, la actriz Jely Reátegui comentó en una entrevista para El Comercio sobre el trabajo de Nicola Porcella y Angie Arizaga cuando debutaron como actores en la telenovela Ven, baila quinceañera.

“No me pareció bueno el trabajo de ambos, es que no son actores, para mí son como dos puertas actuando, no pasa nada, son como dos bloques que hablan, no hay un objetivo, cuando veo la telenovela opto por pasar esas escenas porque me parecen insufribles”, comentó la actriz de Soltera codiciada, al recalcar que no le transmitían nada en la pantalla.

Dos años después de esta declaración, el exchico reality afirmó que en ese momento recién estaba aprendiendo y no sabía separar lo personal de lo laboral, porque en esa época él había regresado con la ‘Negrita’.

“Nunca más hablé con ella (Jely), solo le dije que no era ético lo que había hecho. También me equivoqué porque di a entender que Jely lo hizo por fama, pero no necesitaba eso. Fue la calentura de que hayan pasado tantas cosas para que ella, que había estado trabajando conmigo, me critique en vez de ayudarme”, expresó para Estás en todas.