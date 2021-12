“Just look up”: Ariana Grande, Kid Cudi y Netflix lanzan la canción oficial de la película “No miren arriba”

Los cantantes también compartirán roles en la cinta que está próxima a estrenarse.

"Just look up" formará parte del soundtrack de "No miren arriba", la cinta que llega a los hogares el 24 de diciembre a través de Netflix. Foto: composición LR / Gerson Cardoso