Joan Manuel Serrat se despide de los escenarios

A sus 77 años, Joan Manuel Serrat anunció su despedida de los escenarios “empujado por la pandemia”. Declaró que se retirará después de la larga gira que planea iniciar en abril y que acabará en diciembre del 2022. “He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga”, dijo al diario español El País.

“El encierro al que nos llevó esta pandemia que aún dura provocó la imposibilidad de continuar el oficio, de cantar en público. Y, también, por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias. Siguiendo las normas del Eclesiastés: hay un tiempo para cada cosa. Ah, y yo no decidí dejarlo. Han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina (12 de febrero del 2020) que nos obligó a abandonar una gira. Luego vino la COVID... Las dificultades fueron distanciándome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Por eso, me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”.

Serrat comentó que la gira que empieza en abril en Nueva York será también una oportunidad de reunirse con amigos. “Por eso la gira la planteo de forma que los lugares comunes, los amigos que quedan y los que se fueron, las comidas, las bebidas, los paisajes y los recuerdos tienen un gran peso. Sobre todo, quiero despedirme personalmente de ellos”.

Aunque su último concierto será en Barcelona, el músico adelantó que incluirá a Sudamérica. “¡Qué sería de mí sin América Latina!... Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios... Habrá 20, 30 canciones, y no sé cuáles van a ser. Iré acompañado de mi equipo de siempre. ¡Hasta yo voy a ser el mismo! ¿Colegas? No lo sé. Se podrían hacer muchas cosas”.

El autor de ‘Mediterráneo’ resumió su trayectoria como un viaje en el que le dedicó tiempo a lo que le gusta hacer. “Vivo, hasta la fecha, una época gloriosa, en la que lo peor pasó en mi infancia y en la adolescencia. Mis hijos no han ido a la guerra, y yo pude ver morir a mis padres. Hasta la fecha me he sentido un hombre bien querido y bien vivido. El amor me ha tratado muy bien, mis hijos están sanos y tengo cinco nietos que me aman y los amo. Ah, y Yuta (Tiffón, su esposa)”.

Serrat da por descartado volver a pisar un escenario, aunque seguirá haciendo música. “Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”.