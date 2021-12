Janet Barboza duda del matrimonio de Josimar y cubana: “Podría ser amor al chicharrón”

Josimar generó sorpresa al confirmar que contraerá matrimonio con su pareja cubana Yadira y no solo porque la ceremonia se llevará a cabo en Estados Unidos, sino que también porque la pareja se conoció en dicho país tan solo algunas semanas atrás.

Esto fue comentado en la edición de América hoy de este viernes 3 de diciembre, en el que las conductoras expresaron su apreciación sobre la relación y la ceremonia que se realizaría el próximo sábado 11 de diciembre en un predio de Florida.

Janet Barboza se mostró insegura sobre los motivos que llevaron al intérprete peruano a pedir matrimonio. Según indicó, considera que ambos están dando un paso muy importante de manera apresurada.

“Ya veremos cómo termina esa relación. Ya veremos a la cubana dentro de poco saliendo en medios y haciendo lo propio. Podría ser más amor al chicharrón que al chancho, porque en dos meses no creo que te puedas enamorar ”, expresó en vivo.

Develan el parte del matrimonio de Josimar y su pareja cubana

El programa Amor y fuego fue el primero en reportar la ceremonia de casamiento de Josimar y Yadira. El espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre mostró el parte del evento y compartieron detalles como la hora y el lugar en el que se llevaría a cabo la fiesta.

Sin embargo, los comentarios de los presentadores y sus burlas no fueron del agrado del salsero, quien les envió un fuerte mensaje: “Quedaron vetados conmigo, nunca más me vuelvan a llamar. Les di una entrevista de buena onda y su comentario fue de mala onda. No quiero que hablen más de mis hijos o se van a meter en problemas legales conmigo”.

Josimar dedicó su nueva canción a la bebé que tendrá con María Fe Saldaña

A pesar de que el salsero estuvo alejado de María Fe Saldaña durante mayor parte de su embarazo, decidió dedicarle su nueva canción a Jeilani, su bebé que nacerá en las próximas semanas. El tema de Josimar lleva por nombre “Mi legado” y se lo dedicó a todos sus hijos, incluyendo a la pequeña que aún no llega al mundo.

“Ya salió ‘Mi legado’. Este tema es muy especial para mí porque se la dedico con mucho amor a mis hijos Jonely, Joaquín, Jostin y Jeilani”, escribió el intérprete en su cuenta oficial de Instagram.