Bruno Pinasco estalla contra antivacunas: “Es su culpa que la pandemia se esté prolongando”

El viernes 3 de diciembre, Bruno Pinasco compartió en sus historias de Instagram diversos casos de promotores antivacunas contra el coronavirus que habían fallecido precisamente a causa de la COVID-19. Esto motivó comentarios de sus seguidores que señalaron que el presentador de Cinescape, quien recibió su segunda dosis en agosto, estaba esparciendo hate (odio, en español).

La figura de 47 años negó la acusación, pero expresó una dura crítica hacia aquellas personas que no se quieren vacunar y les recomendó encerrarse en su casa para que no “frieguen la vida a los demás”.

Bruno Pinasco niega esparcir odio

Un usuario reaccionó a los artículos compartidos por Bruno Pinasco y acotó que también habían muerto personas vacunadas. “No hay que meter hate”, le recomendó.

“¿De dónde sacas eso? Justamente lo que hace una vacuna es evitar que mueras por el virus. Actualmente, la mayoría de las muertes es por personas que no están vacunadas”, afirmó el conductor de TEC.

“Y no es meter hate, es simplemente que por culpa de los anti vacuna la pandemia no tiene cuando acabar. Son ellos los que siguen propagando el virus, y da bronca que tienen la opción de vacunarse gratis y no lo hacen”, expresó.

Bruno Pinasco culpa a los antivacunas por prolongación de la pandemia

El hermano de Chiara Pinasco continuó su alegato contra los antivacunas y les recomendó mantenerse en cuarentena voluntaria.

“Es su culpa que la pandemia se esté prolongando tanto. Es tu opción si quieres no vacunarte. ¡Perfecto!, pero no le malogres la vida al resto. Si no te quieres vacunar enciérrate en tu casa y no salgas. Sin embargo, no le friegues la vida a los demás”, sugirió.