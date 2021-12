Gian Piero sorprende a Johanna San Miguel al recordarle que prefirió a Carlos Carlín en EEG

Luego de diversos rumores sobre la posible salida de Gian Piero Díaz de Esto es guerra, este viernes 3 de diciembre regresó a la conducción con Johanna San Miguel. A su pasó, le pidió explicaciones a su compañera, quien se mostró fascinada sobre posibilidad de que Carlos Carlín sea el presentador del reality de competencia.

Todo comenzó cuando al inicio del programa Johanna le propuso al actor elegir entre ella y María Pía Copello para conducir el programa. Ante esta consulta, ‘Mister G’ interrumpió y sostuvo: “El día martes, Johanna San Miguel escogió a Carlos Carlín”.

“Me acabo de acordar de que dijo que no podría tener mejor dupla que Carlos Carlín… Se estaba planteando la posibilidad de que Carlín sea mi reemplazo en el 2022 y tú, sin asco, pensando que yo no estaba viendo En boca de todos. Es más, le dije a mi mamá que prenda la grabadora. Por eso tengo mi respuesta clara”, sostuvo.

Gian Piero Díaz eligió como compañera de conducción a Johanna San Miguel antes que a María Pía Copello

Tras varios minutos de incertidumbre, Gian Piero Díaz eligió a la actriz Johanna San Miguel. “Luego de todo lo que he venido escuchando en estos días —los días que yo no he estado porque me dieron días libre— sin ninguna duda elijo a Johanna San Miguel”, sostuvo el también actor.

Johanna San Miguel sobre posible ingreso de Carlos Carlín a EEG: “No tendría mejor dupla”

El 30 de noviembre, Johanna San Miguel y Carlos Carlín se presentaron en el programa En boca de todos para responder diversas interrogantes. Una de ellas fue si le gustaría ser su ‘partner’ en la conducción de Esto es guerra. Ante ello, la presentadora respondió: “No podría tener mejor dupla que tú, definitivamente”.