Ethel Pozo sobre Pietro Sibille: Su profesionalismo no tiene nada que ver como ser humano

Ethel Pozo no dudó en opinar sobre la situación entre Andrea Luna y Pietro Sibille durante la última edición de América hoy de este viernes 3 de diciembre. La conductora del espacio junto a Janet Barboza habló sobre el tipo de relación sentimental que llevaban ambos actores. Tras ello, la presentadora aseguró que ser un buen profesional no te define como persona.

“Mucha gente decía ayer que Pietro Sibille es un gran actor, eso no tiene nada que ver. La vida laboral y profesionalismo no tiene nada que ver con cómo uno es como ser humano. Por favor, separémoslo, la gente tiende a decir que es un gran profesional. ¿Y? ¿Y cómo pareja?” , expresó.

Además, la hija de Gisela Valcárcel defendió a la modelo luego de que denunciara en sus redes sociales al actor por violencia física y psicológica. “Lo más lamentable es que alguien en casa está diciendo que ‘yo también estoy pasando por una situación así’. Una relación con maltrato físico y psicológico, que es lo que ella dice”.

Pietro Sibille acusa a modelo de infiel

El actor usó su cuenta de Instagram para contar que él y su exnovia Andrea Luna seguían juntos cuando fue captada por las cámaras de Magaly Medina besándose con el actor Andrés Wiese. En su mensaje, Pietro Sibille escribió. “Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo Andrea Luna. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de Andrés Wiese (ni siquiera es buen actor). Punto. Buenas noches. No se molesten en hacer comentarios, nunca los leo”.

Pietro Sibille y Andrea Luna hicieron pública su relación en 2017. Foto: Andrea Luna / Andrés Wiese / Instagram / Composición LR

Andrea Luna le responde a protagonista de Misterio

Tras el post del actor, la modelo compartió un extenso texto donde mencionó que sufrió maltrato psicológico y físico de parte de Pietro Sibille. “Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”.