Estrella Torres sobre El artista del año: “En esta competencia nadie ha venido a hacer amigos”

Estrella Torres explicó sus razones por las que envió a sentencia a Claudia Serpa, quien tendrá que enfrentarse a César Vega y a Yahaira Plasencia este sábado 4 de diciembre en El artista del año. La cantante aseguró que ella cuando envía a sentencia a algunos de sus compañeros, lo hace por un tema de estrategia.

“ Todo es una estrategia, yo no tengo ningún tipo de rivalidad con nadie en el programa, pero sé que en esta competencia nadie ha venido a hacer amigos, porque todos queremos ganar y tenemos que ver la manera de llegar a la final. No olvidemos que ya hemos quedado los competidores más fuertes”, mencionó en una entrevista que brindó GV Producciones.

Además, la intérprete reveló quién le gustaría que se quede en el programa. “Me gustaría que César Vega se quede en la competencia, es un buen amigo y es muy talentoso, además, es el único hombre que sigue en competencia y debería quedarse hasta la final. Yahaira y Claudia son muy talentosas. Sin embargo, César merece la oportunidad de seguir demostrando su talento”, expresó.

Estrella Torres Foto: GV Producciones

Estrella Torres le responde a Ruby Palomino tras recomendarle que se aleje de Tommy Portugal

Ruby Palomino aparte de cantante, también es psicóloga de profesión y mencionó que no cree en la amistad que existe entre Tommy Portugal y Estrella Torres, y les recomendó que tomaran cierta distancia como parte del proceso de su ruptura. Ante ello, Estrella Torres aseguró que ambos han tomado la decisión con mucha madurez y existe un gran cariño de por medio.

“En realidad, siento que estoy haciendo las cosas bien, sin faltar el respeto a nadie, pero si veo un indicio de que Tommy me quiere volver a enamorar o me menciona temas del pasado, dejaría esa amistad, porque ya tengo una nueva pareja. Pero no es el caso, me sorprende la madurez de Tommy, no se merece que me aleje de él, y él tampoco quiere que me aleje, y no es porque nos extrañamos como pareja, solo que cuando teníamos una relación, también teníamos una amistad, y la queremos conservar ”, explicó.

Estrella Torres lamenta el robo que sufrió Tommy Portugal en Barcelona

“Siempre converso con Tommy, y cuando ocurrió el robo, me contó cómo había pasado todo. Me da mucha pena lo que le ha pasado, ¡pobrecito!, porque él está trabajando mucho, y que le pase esto, no es justo. Tommy es una persona muy fuerte y de hecho va a salir de esta; lo material se recupera, lo importante es que él está bien”, sostuvo.