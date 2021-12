Deysi Araujo se mudará de casa tras ataque a la casa de sus vecinos: “Me obligan por mi seguridad”

Deysi Araujo está muy asustada tras la balacera a la casa de sus vecinos en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió por la noche del último jueves 2 de diciembre. De acuerdo a la bailarina, el ataque estaba dirigido hacia su vivienda. Tras ello, la figura de televisión aseguró que dejará el distrito por su seguridad y la de su menor hijo.

“Es más, me voy a mudar de casa con mi hijo, con mi familia, vivo desde muy chiquita acá, pero me obligan por mi seguridad. Esta no es la primera vez que pasa, son dos veces seguidas” , manifestó la exvedette para las cámaras de ATV.

Por otro lado, la también actriz contó muy consternada que ha sido víctima de amenazas a principios de año y tiene miedo porque siempre anda sola. “Yo recibí amenazas por extorsión en enero, febrero... es preocupante porque es al costado de mi casa, tengo a mi hijo y yo también estoy sola” .

Animadora indignada con sus vecinos de San Juan Lurigancho

En medio de lágrimas, la modelo lamenta que sus vecinos la culpen a ella por el reciente ataque sucedido en la zona donde reside y dejó en claro que ella trabaja para sostener a su familia y sacar adelante a su hijo. “Yo no tengo dinero, yo trabajo, tengo para vivir, para mantener a mi familia porque soy padre y madre, no es fácil salir adelante con un hijo”, indicó.

Extorsionadores amenazaron a Deysi Araujo

La bailarina detalló que en enero y febrero del presente año que recibió amenazas de extorsionadores, quienes le exigían el pago de 8.000 soles. Además, Deysi Araujo aseveró que el caso fue investigado por los agentes de la comisaría de Caja de Agua y tras ser víctima de los delincuentes, las autoridades le otorgaron garantías por el bien de ella y su familia.