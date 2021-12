La vez que Carlos Alcántara renunció abruptamente a Lima Limón y dejó atónitos a todos

Carlos Alcántara anunció que será el director del spin-off de la película ¡Asu mare!, una de las más taquilleras del cine peruano. A propósito de esta nueva faceta que inicia el actor, recordamos su paso por la televisión, cuando debutó como conductor junto con Laura Huarcayo en el programa Lima Limón. En ese entonces, protagonizó un tenso momento que quedó grabado en la historia de la farándula nacional.

El incidente ocurrió en 2004. El popular ‘Cachín’ tenía 39 años y ya había alcanzado la fama gracias a su papel en la comedia Patacláun. El programa Lima Limón se lanzaba por primera vez al aire y la producción había apostado por la dupla de Laura Huarcayo y Carlos Alcántara en la conducción.

Todo iba bien hasta que después de seis meses el actor renunció abruptamente en plena transmisión en vivo. El suceso dejó atónitos a los televidentes debido a que fue una decisión inesperada. Al parecer, Carlos Alcántara estaba descontento con el programa.

Durante un segmento de talk show llamado Líos de vecinas, tiró al piso el atril donde fungía de juez. Luego anunció que se retiraba para evitar especulaciones.

Laura Huarcayo y Carlos Alcántara fueron los conductores de Lima Limón. Foto: GLR

Se despidió de Laura Huarcayo y Lima Limón

“Me llamaron a este programa por mi transparencia y estoy muy agradecido por eso. Pero mi madre me enseñó a ser consecuente con mis valores e ideas y a mostrar una sonrisa sincera. A las señoras les pido perdón si en alguna ocasión di una opinión abrupta. Muchas gracias por todo el cariño. Lo que hice fue por ustedes (…). Prefiero evitar especulaciones, así que opto por renunciar públicamente. Desde hoy dejo Lima Limón. Gracias, Laura, adiós”, expresó ‘Cachín’ antes de retirarse. Esa fue la última vez que el actor trabajó como presentador de televisión.

¿Por qué renunció?

Según señaló Carlos Alcántara en una entrevista, su renuncia a Lima Limón se debió a que no quería “pertenecer a un circo” y la producción le había prometido que podía mostrarse tal cual era frente a la pantalla, algo que para él no se cumplió. Además, mencionó que su actitud fue “una consecuencia de una contaminación” que no toleró.

No regresó a la televisión