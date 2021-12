Yahaira Plasencia se conmueve por apoyo de fans en El artista del año: “Gracias por tanto”

La salsera Yahaira Plasencia mostró gratitud con sus miles de fans por todo el cariño y apoyo que ha venido recibiendo desde su debut en el reality de canto El artista del año. Se avecina la cuarta gala del programa conducido por Gisela Valcárcel y Yahaira Plasencia es una de las competidoras que deberá luchar por su permanencia en el certamen, pues está sentenciada junto a César Vega y Claudia Serpa.

En ese sentido, su club de fans decidió organizar un video con el fin de apoyar a la intérprete. Ellos piden votar a su favor de ella en la próxima entrega del programa, que se llevará a cabo el sábado 4 de diciembre.

Fanáticos de Yahaira Plasencia arman campaña para salvarla de eliminación

Para rescatarla de la zona de peligro, los admiradores de la intérprete de “Cobarde” realizaron un video que muestra una recopilación de los mejores momentos de la salsera en El artista del año, y fue Yahaira Plasencia quien reposteó dicho video en uno de sus estados de Instagram.

Asimismo, varios de sus seguidores tienen aparición en el clip audiovisual y dicen unas cuanta palabras al lente de la cámara.

“Solo queda votar todos los días, dénse un tiempo, tenemos que sacar a Yahaira de sentencia”, “Vamos, Yahaira, a salir de sentencia, tus ‘yahalovers’ siempre estaremos contigo”, “Tú eres nuestra patrona, no te rindas, vas a brillar, creemos en ti”, son algunas de las palabras que manifestó su querida audiencia.

Así también, la descripción que dictaba el material audiovisual decía: “Esta semana nuestra patrona entró en sentencia. Y nosotros activamos las alarmas para estar presentes con las votaciones día tras día. Pero nuestro apoyo no queda solo ahí. Hoy los clubes de fans hermanos se juntaron con nosotros para, dándonos un tiempo fuera de las votaciones, hacerle llegar unas palabras de aliento a nuestra patrona. Porque de esta sentencia salimos sí o sí”.

Yahaira pide ayuda a Daniela Darcourt para poder salir de sentencia

Tras pasar a la fila de sentenciados en El artista del año, Yahaira Plasencia fue abordada por un reportero de América espectáculos, quien le consultó sobre la posibilidad de tener como refuerzo a Daniela Darcourt en la próxima gala del reality.