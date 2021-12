Selena Gómez no aguantó comentario de un seguidor y le respondió con un insulto

La cantante de origen hispano Selena Gómez mantiene una cuenta de TikTok donde publica contenido constante y variado. En ella ha logrado mantener una relación más cercana con sus más de 37 millones de seguidores. Este último martes 30 de noviembre, publicó un video reacción sin saber cómo molestaría a uno de sus seguidores.

En el clip se observa a la Dra. Dawn Bantel, quien explica cómo saber identificar cuando uno es un bebedor “empedernido”. “Los (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) definen el consumo excesivo de alcohol como 15 o más tragos por semana para los hombres y ocho o más tragos por semana para las mujeres”, explicó la doctora que brinda servicios de telesalud a quienes se recuperan de adicciones diversas.

Frente a ello, la intérprete de “Hit the lights” se grabó en un dúo reaccionando. En este se le veía mordiéndose las uñas. “Oh”, articuló mientras tenía una expresión de miedo. Después de subirlo a la plataforma digital, los miles de likes y comentarios no demoraron en llegar. Uno en particular irritó en demasía a Selena, por lo que esta respondió con un insulto.

Selena Gómez responde a seguidor tras broma pesada en uno de sus últimos videos en TikTok. Foto: Selena Gómez/ Twitter captura.

“Así que una de tus mejores amigas te regala su riñón y sigues bebiendo en exceso. *** Selena”, comentó el usuario identificado como “gooodbase”. Su broma pesada logró molestar a la artista. “Fue una broma ***” , replicó la estrella de Hollywood de 29 años.

La actriz Francia Raisa le donó un riñón a Selena Gómez

Este mal rato se ocasionó debido a que Selena Gómez recibió un riñón por parte de su ex mejor amiga, la actriz Francia Raisa, en 2017 luego de batallar por más de cinco años contra la enfermedad crónica lupus que le dejó varias consecuencias en su organismo.

Selena Gómez padeció lupus desde el 2015. Foto: El Tiempo

“Me acaban de hacer los riñones. Eso fue todo, y no quería preguntarle a nadie en mi vida. La idea de pedirle a alguien que hiciera eso fue realmente difícil para mí. Ella (Francia Raisa) se ofreció como voluntaria y lo hizo. Y mucho menos a alguien que quiera ser voluntario. Es increíblemente difícil encontrar una pareja. El hecho de que ella fuera compatible… quiero decir que es increíble. Eso no es real”, dijo la ex chica Disney para Today.

Sin embargo, la amistad entre estas actrices se habría dañado, ya que Radar Online dio a conocer en 2019 que ambas habrían dejado de hablarse. “Está cogiendo alternativas muy poco saludables”, señaló Francia sobre el comportamiento de Selena según fuentes del medio. Por ello, habría decidido separarse de ella para que “se tomara en serio” su “segunda oportunidad en la vida”.

Ahora muestra orgullosa su cicatriz

Mediante una publicación realizada en 2020, Selena Gómez compartió una fotografía en ropa de baño donde se puede apreciar la cicatriz que le dejó la operación por el trasplante de riñón. En el texto, la artista menciona que al principio le resultó difícil mostrarlo.

“Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en fotos, así que usé cosas que lo cubrirían. Ahora, más que nunca, me siento confiada en quién soy y por lo que pasé… Y estoy orgullosa de eso”, reveló.

La artista con raíces mexicanas luce orgullosa su cicatriz tras recibir un riñón en 2017. Foto: Selena Gómez/ Instagram.

Selena Gómez habla de este tema con bastante delicadeza y por ello el comentario de su tiktok la habría molestado. Se entiende que las personas que reciben un riñón aún pueden beber alcohol, pero se recomienda que las mujeres no consuman más de una bebida por día, pues, según la National Kidney Foundation, las bebidas en exceso duplican el riesgo de enfermedad renal.