Samuel Suárez felicitó a Evelyn Vela por ser una mujer “chambeadora”

El periodista de espectáculos Samuel Suárez utilizó su plataforma digital Instarándula para referirse a la bailarina Evelyn Vela cuando fue captada por una comensal trabajando en una pollería, el cual es un negocio familiar.

Por ello, el popular ‘Samu’ aplaudió a Vela por ser una mujer “chambeadora”, lo cual resaltó mientras pasaba las imágenes en su cuenta de Instagram con más de 100.000 seguidores. Sin embargo, lo que sí no le pareció fue que la empresaria trabaje sin mascarilla, ya que nos encontrarnos en la cuarta ola de la pandemia.

“Ella me escribió al privado, ya saben lo que me escribió, y lo que yo le dije. Pero al final ella misma celebra porque la gente ha aplaudido al verla chambeando y eso no está mal, lo que está mal es que en ese momento estaba sin mascarilla atendiendo”, acotó Samuel Suárez.

Asimismo, acotó que este viernes seguirá comentando sobre el tema. “Mañana hablaremos extendidamente de eso porque me parece bien. Ella tiene un negocio familiar y se dedica a trabajar. Todo perfecto. Es una mujer chambeadora” , expresó.

Evelyn Vela asegura que no tiene nada de que avergonzarse

La empresaria conocida como ‘La reina del sur’ respondió tras ser captada atendiendo en una pollería. Ella aprovechó esta oportunidad para explicar a sus seguidores que el local donde se encontraba pertenece a su familia.

Evelyn Vela se pronuncia tras ser captada atendiendo en una pollería. Foto: Evelyn Vela/Instagram

“Tranqui, mi gente. No me etiqueten más esto que yo misma lo subiré para ti, ‘NN’, que me quisiste dejar mal. No ‘recurseo’, este restaurante es de mis papás hace 53 años con la receta original de sus chicharrones de pollo” , expresó.

Además, Vela contó que se siente orgullosa de sus inicios, ya que está segura de que el trabajo dignifica. “Desde muy chica trabajo, mis abuelos tienen un restaurante desde hace 53 años en Ica y yo comencé a trabajar atendiendo mesas, lavando vasos, los cubiertos. Sé lo que es trabajar y no me avergüenza”, acotó.

Evelyn Vela a punto de cumplir un año de casada

La modelo peruana Evelyn Vela y su esposo Valery Burga están a puertas de cumplir un año de casados. Ella contó que está muy feliz y en sus redes sociales reveló que se encuentra más enamora que nunca.

Evelyn Vela se casó en marzo del 2021. Foto: Evelyn Vela/ Instagram

“En nuestra relación hay mucho amor y confianza”, aseguró para una entrevista a Trome. A pesar de que el estilista se encuentre en constantes viajes por trabajo, Evelyn Vela afirmó que se encuentra muy feliz porque su matrimonio es muy estable.