Samahara Lobatón presiona a Melissa Klug para que se case de una vez con Jesús Barco

Samahara Lobatón se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos del mundo del espectáculo en los últimos tiempos. A pesar de sus cortos 20 años, la joven ha sabido ganarse un nombre en las redes sociales debido al contenido que sube a diario, a lo que se suma su fama ya adquirida por ser una de las hijas de Melissa Klug.

La influencer visitó este miércoles el set de Magaly Medina, donde habló sobre diversos temas de su vida, como su reconciliación con el padre de su hija, Youna, a pesar de haberlo denunciado por violencia doméstica. Asimismo, Samahara no dudó en dar opinión sobre el reciente compromiso de su madre con Jesús Barco.

Samahara Lobatón se olvida de la diferencia de edad entre su madre y Jesús Barco

La hija de Abel Lobatón aseguró que el futbolista es un gran hombre, y que ella y sus hermanas aplauden la relación de su madre. Incluso, la joven aseguró que, debido a la diferencia de edad entre ambos, se olvida de que Jesús es el novio de su madre.

“Jesús es un tipo A1. Nunca me voy a cansar de decirlo. Hasta a ella se lo digo. Él es un hombre A1. Tal vez es porque no lo vemos como pareja nosotras (sus hermanas), pero lo defendemos a él, olvídate. A1 ese hombre, nunca me cansaré de decirlo”, indicó en Magaly TV, la firme.

Samahara Lobatón le pide a su madre que se case de una vez con Jesús Barco

A inicios de octubre, Jesús Barco y Melissa Klug se comprometieron en una pequeña ceremonia donde los hijos de la chalaca fueron claves. Por ello, Samahara Lobatón le pidió a su madre que contraiga matrimonio de una vez por todas con el joven jugador a pesar de que aún no hayan anunciado una fecha tentativa.

“Por supuesto”, respondió ante la pregunta de Magaly Medina. Luego agregó: “Nosotras queremos que ellos se case ya, ahorita”.