Samahara Lobatón desmiente enemistad entre Melissa Klug y Youna: “Eso es falso”

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, visitó el programa de Magaly Medina este miércoles 1 de diciembre para desmentir rumores que estuvieron circulando en los medios. La influencer habló sobre cómo es la actual relación con su madre, de quien especularon habría estado distanciada.

La conductora de televisión le recordó, en un primer momento, el comportamiento de la empresaria en su adolescencia. “O sea que si eres la que más rebelde todas maneras le ha salido a tu mamá... Ay no, ahora eres una dulce paloma”, comentó.

En ese sentido, la exintegrante de Esto es guerra descartó que ambas estén enemistadas y aclaró que su vínculo se ha reforzado desde que ella quedó embarazada.

“Ahora ya tengo otro pensamiento. Ella me dice: ‘Ahora ya me entiendes porque eres mamá, piensas distinto’. Sí, cuando tengo mi hija, cuando yo salí embarazada me amisto con mi mamá (...) Ahora veo la vida de otra manera, la veo más madura”, aseguró.

Samahara Lobatón conversó con Magaly Medina. Foto: Captura / ATV.

Samahara Lobatón aclara situación

En otro momento, Magaly Medina le preguntó sobre la relación de su pareja, Youna, y Melissa Klug. “¿Por qué no le cae Youna a tu mamá?”, preguntó la comunicadora.

“No, solo que la prensa lo exagera, lo hace muy grande, ya demasiado. Si bien es cierto, entre nosotros han ocurrido problemas que han distanciado a la familia. No habido la oportunidad que ellos conversen, como ya lo he dicho”, comentó Lobatón.

“Nunca se ha dado la oportunidad y la prensa lo hace grandote, eso es falso”, agregó la joven madre de familia.

Youna sobre Melissa Klug

Youna, pareja de la hija de Melissa Klug, habló sobre cómo es la relación con la abuela de su pequeña. Según el joven, mantiene un respeto con la madre de Samahara Lobatón.

“Vamos a tener que llegar a conversar y si el motivo lo da, ser más que mi suegra, ser más amigos y compañeros. Por el momento no (lo son) y no hay ninguna incomodidad por parte de ambos”, declaró.