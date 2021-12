Pietro Sibille, John Kelvin, Eleazar Gómez y otros famosos denunciados por violencia de género

Las recientes declaraciones que difundió Andrea Luna en redes sociales sorprendieron a los medios y a los propios usuarios. La actriz expuso con un extenso mensaje la complicada relación que mantuvo con Pietro Sibille por siete años y, también, denunció haber sido víctima de violencia física y psicológica.

En dicho texto aseguró haber intentado romper con ese romance en repetidas ocasiones por las actitudes del artista; sin embargo, no pudo hacerlo, ya que este la amenazaba y chantajeaba con quitarse la vida si es que se separaban.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él, se suicidaría”, cita un extracto del texto que compartió en Instagram.

Luego de comentar su caso, la comunicadora recibió el apoyo de miles de usuarios y de algunos de sus colegas de actuación.

Andrea Luna no es la primera figura de televisión que ha manifestado haber sido víctima de abusos. A propósito de su acusación, en esta nota mencionamos el caso de otros actores, famosos y figuras de televisión que fueron inculpados por violencia de género, como Nicola Porcella, John Kelvin y Eleazar Gómez.

Pietro Sibille

Este jueves 2 de diciembre, Andrea Luna habló sobre las agresiones de las que fue víctima mientras tenía una relación sentimental con Pietro Sibille. En un texto que dejó en las plataformas virtuales, contó su verdad y dejó claro que se encuentra cansada de callar. Además, sostuvo que el actor tendría un problema con el alcohol y las drogas.

“L legaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo. Tengo videos, tengo mensajes, tengo audios, que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo”, se lee en dicha publicación.

Nicola Porcella

Durante sus últimos meses de relación, Angie Arizaga y Nicola Porcella protagonizaron diversos episodios que evidenciaban los problemas que se encontraban atravesando como pareja. Sin embargo, nadie pensó que poco después salieran a la luz audios donde la actual chica reality confesara haber sido víctima de los maltratos verbales y físicos de su entonces enamorado.

Un allegado de la también modelo hizo público el caso con el fin de ayudar a su amiga. “Mis papás no tienen idea de que él me ha puesto un dedo encima y no quiero que se enteren. (...) No quiero regresar con él, no sé qué hacer. Hablé con la mamá de Nicola y me dijo que él tenía que ir a terapia, pero nada lo va a cambiar”, se le escucha decir en dicho material.

John Kelvin

John Kelvin, cuyo nombre real es Jonathan Sarmiento, actualmente está recluido en el penal de Lurigancho por haber cometido violencia física, sexual y psicológica contra Dalia Durán. Las autoridades le otorgaron siete meses de prisión preventiva mientras el caso viene siendo investigado.

Los abogados del cantante intentaron apelar la decisión, pero esta fue declarada infundada por la justicia y podría tener una condena de hasta 12 años.

Eleázar Gómez

En este caso, la víctima fue la modelo nacional Tefi Valenzuela. En noviembre del 2020 los vecinos de la entonces pareja notificaron a las autoridades mexicanas cuando escucharon los gritos de auxilio de la peruana luego de haber sido agredida por el actor Eleazar Gómez.

Después de que se hiciera pública la información, el artista azteca permaneció cinco meses detenido. No obstante, y a pesar de la gravedad de las lesiones, se le asignó la libertad condicional y solo se le ordenó un pago por reparación.

Sebastián Lizarzaburu

Andrea San Martín visitó el programa de Magaly Medina en el 2015 y en dicho espacio indicó que Sebastián Lizarzaburu, padre de su hija mayor, la agredió en diversas ocasiones mientras estaba gestando. En la conversación precisó que el ex chico reality usualmente tenía episodios de violencia.

“Sí, (me golpeó). Me escupió en medio de que él me quita una llave. El departamento que teníamos era alquilado y todo lo pagábamos mitad y mitad (...) él había sacado la llave de mi llavero y le reclamé por qué me quitó la llave. Cuando le dije esto, él se puso agresivo y empieza a decirme que está harto y se me viene encima. De pronto me di cuenta de que estaba contra el sillón. Me empujó”.

Leonard León

Karla Tarazona, madre de los dos hijos de Leonard León, reveló que sufrió agresiones físicas de parte del cumbiambero. En una entrevista con el programa Hola a todos en el 2014, detalló que recibió golpes cuando se encontraba embarazada y que no lo denunció en su momento porque estaba avergonzada.

“Cuando estaba embarazada de Alessandro, mi segundo bebé, y supuestamente en una época en la que él ya se había tranquilizado y quería ser mejor, hubo un incidente. Él me pateó estando embarazada. Mi mamá estaba allí. Antes, cuando sucedía esto, yo estaba sola, vivía muy lejos de ella, no tenía a nadie, no sabía qué hacer y me daba vergüenza hablar”

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).