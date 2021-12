Andrea Luna recibe mensajes de apoyo tras acusar por violencia a Pietro Sibille

La actriz Andrea Luna denunció en sus redes sociales que recibió maltrato psicológico y físico por parte de Pietro Sibille, actor de cine y teatro conocido por su papel de ‘Mandril’ en La gran sangre. El comunicado de la joven se dio luego de que su expareja afirmara que le fue infiel con Andrés Wiese.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”, escribió ella en el texto publicado en Instagram.

“Llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, agregó la exmodelo.

PUEDES VER: Pietro Sibille eliminó la publicación en la que acusa a Andrea Luna

Andrea Luna le respondió a Pietro Sibille. Foto: captura Instagram

Fans respaldan a Andrea Luna

Tras estas revelaciones, los seguidores de Andrea Luna se solidarizaron con ella y rechazaron los actos violentos que habría ejercido el protagonista de Misterio.

En redes sociales, recibió el respaldo de sus fans con mensajes de apoyo. ‘‘Yo te creo’'., “Te felicito por tu valentía”, “Las personas que te conocemos sabemos la única verdad” y “Te felicito, ya era hora que te alejaras de ese tipo” fueron algunos de los comentarios.

Mensajes a Andrea Luna. Foto: captura/Instagram

Andrea Luna afirma tener pruebas

En otra línea de su texto, Andrea Luna reveló tener pruebas de la violencia que habría ejercido el actor contra ella.

“Tengo videos, tengo mensajes, tengo audios, que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos y conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta”, señaló.

“Pietro, ya no soy más tú mamá, que la gente que aún no te conoce sepa quien realmente eres y que sepan que todos los que hemos estado a tu alrededor te hemos sostenido y protegido de que no estés en el ojo de la tormenta”, sentenció la artista nacional.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).