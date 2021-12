Nick Jonas y Priyanka Chopra celebran su tercer aniversario de matrimonio

Han pasado 3 años desde que Priyanka Chopra, y el cantante de pop Nick Jonas contrajeron nupcias. La pareja se muestra más sólida desde que desmintieron rumores de una supuesta crisis matrimonial que habría desencadenado en la idea de un divorcio.

A lo largo del tiempo que llevan casados, Nick y Priyanka han protagonizado una de las historias más románticas en el mundo del espectáculo internacional.

Celebración del aniversario de bodas de Priyanka y Nick

La celebración por el tercer aniversario de bodas de Priyanka y Nick tuvo que ver con un entorno romántico a la luz de las velas, rosas y mucho amor. La actriz publicó el 1 de diciembre una foto de la cena romántica que tuvo con el cantante de 29 años, en donde se muestran velas rojas, flores y una tarjeta que tenía la siguiente cita: “Te encontré, me casé contigo, te retuve”.

Con lo anterior, queda más que claro que las sospechas de un distanciamiento entre la también productora y el artista por el cambio de apellido de Priyanka son simplemente rumores.

Nick también compartió parte de lo que fue la hermosa velada nocturna y documentó un video de 10 segundos en el que se visualiza a Priyanka sonriendo para la cámara, rodeada de luces brillantes y letras grandes que decían “para siempre”.

La descripción que acompañaba el material audiovisual decía: “3 años”, junto a un emoji de corazón rojo.

¿Cómo se conocieron Priyanka Chopra y Nick Jonas?

El par se conoció en el 2016, antes de asistir a la Met Gala; sin embargo, fue Nick quien se animó a dar el primer paso, mandándole desde sus redes sociales un saludo a su ahora esposa.

“Hey, tenemos amigos en común que deberíamos conocer”, le expresó Nick a Priyanka, a lo que la actriz respondió con un tímido pero correspondiente: “Mi equipo puede leer esto, ¿por qué no me mandas un mensaje a mi teléfono?”. No obstante, pese a que el coqueteo fue mutuo, no fue hasta el 2017 que comenzaron a salir.

La diferencia de edad entre ambos ha sido uno de los temas que más polémicos al inicio de su romance, pues ella tiene 39 años, mientras Nick es 10 años menor, con 29. Sin embargo, en constantes ocasiones el par ha manifestado que eso no representa ningún problema para su amor.