Natalia Salas envía mensaje de respaldo a Andrea Luna: “Te felicito por tu valentía”

Andrea Luna recibió el respaldo de sus seguidores luego de hacer pública una denuncia de violencia física y psicológica contra Pietro Sibille, su expareja. La protagonista de Princesas dijo haber sido víctima de maltratos por parte del actor de cine y teatro. Natalia Salas fue una de las figuras que se solidarizó con la joven.

En los comentarios de la publicación, la presentadora peruana la felicitó por haber roto su silencio y dar a conocer este delito.

“Te abrazo, cholita. Te felicito por tu valentía. ¡Por fin! Te conozco, he estado contigo. He estado ahí (...) te quiero mucho, Andrea Luna ”, escribió su compañera dando a entender que habría presenciado los ataques de Sibille.

Mensaje de Natalia Salas a Andrea Luna. Foto: captura/Instagram

Sus fans también la apoyaron y rechazaron la actitud de recordado ‘Mandril’ en La gran sangre. “Yo te creo”, “Te felicito por tu valentía”, “Las personas que te conocemos sabemos la única verdad”, son algunos de los comentarios.

Mensajes a Andrea Luna. Foto: captura/Instagram

Andrea Luna denuncia a Pietro Sibille

Andrea Luna acusó a Pietro Sibille de violencia en un extenso mensaje que compartió en sus redes sociales. “Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente”, señaló la actriz.

“Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, agregó.

Andrea Luna le respondió a Pietro Sibille. Foto: captura Instagram

Asegura tener pruebas

En el texto, dijo tener pruebas de estos maltratos. “ Tengo videos, tengo mensajes, tengo audios , que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos y conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta”, precisó Andrea Luna.

“Pietro, ya no soy más tu mamá, que la gente que aún no te conoce sepa quién realmente eres y que sepan que todos los que hemos estado a tu alrededor te hemos sostenido y protegido de que no estés en el ojo de la tormenta”, continuó diciendo.