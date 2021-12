Mr. Peet sobre producción de Esto es guerra: No soy muñeco de ellos

No se calló nada. El popular narrador Peter Arévalo, bautizado en el mundo de la farándula como Mr. Peet, habló en una intensa entrevista para Amor y fuego sobre su salida de Esto es guerra y demostró su inconformidad con respecto a su abrupta salida del reality de competencias.

“Sé quienes se confabularon para sacarme (…). Yo me peleaba con todo el mundo en vivo. Cuando me llevan a mí, me llevan para ser narrador de los ‘combatientes’. Yo nunca traicioné ni a Esto es guerra ni a Combate, a mí más bien me traicionaron. (…) Me estaban ofreciendo una renegociación de mi contrato, algo que yo consideré un atropello”, comentó ofuscado.

Asimismo, además de reiterar que se sintió traicionado por quienes consideraba sus amigos, también dio una de las razones por las que, según él, fue despedido. Para el narrador, se debió a su falta de servilismo en el programa, ya que nunca se dejaría maltratar por nadie debido al nivel de profesionalismo y experiencia.

“Bueno supongo que él debe tener conocimiento, porque él (Peter Fajardo) es el productor general del programa. O sea, nadie le puede sacar un integrante del programa sin su consentimiento. No me dieron la cara en su momento (…). El gran error de muchos productores es que creen que eres un producto, una mercancía que puedes usarla (…). Tú no les perteneces, no eres un muñeco de ellos”, mencionó el popular Mr. Peet sobre el trato que recibió por parte de Peter Fajardo.

La repentina salida del narrador deportivo

Mr. Peet era parte clave de los programas diarios de Esto es guerra. Sus narraciones daban vida a los diferentes circuitos que realizaban los ‘guerreros’ en el reality de América TV. Es por ello que el público se quedó impactado cuando de un día para otro dejó de escuchar a Peter Arévalo. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que el locutor mencionó que su salida se debió a una traición por parte de la producción.

“Yo regreso en el 2019, cuando termina la historia de Combate de ATV. No iba más, regreso en el 2019 con Gian Piero a Esto es guerra. Y de repente yo asumí demasiado mi papel porque soy un tipo muy pasional, muy peleón”, expresó para una entrevista a un canal de YouTube llamado Perú Bonny.

¿Quién es Peter Arévalo?

Mejor conocido como Mr.Peet, es un periodista deportivo. A lo largo de su carrera ha logrado pertenecer a importantes canales televisivo como Latina y Fox Sports, donde logró desarrollarse como comentarista de importantes eventos sobre fútbol.

Mr. Peet fue el narrador de Combate, pero luego fue convocado para Esto es guerra. Foto: captura/YouTube/, Esto es guerra/Instagram

Gracias a su potente voz y pasión al narrar partidos logró ser convocado para ser la voz en off de los realities más importantes del país: Esto es guerra y el ahora desaparecido programa de competencias Combate.