Luana Barrón reaparece junto a Mario Ruiz y él no descarta en pedirle la mano

Luana Barrón, quien hace algunas semanas fue vinculada con Hugo García por haber sido captada junto a él en un controversial video y posteriormente desmintiera dichas especulaciones, fue abordada por las cámaras de En boca de todos junto a su novio, el youtuber Mario Ruiz, cuando asistieron a un show de modas que tuvo como asistentes a reconocidos diseñadores y personas del mundo de la moda.

En la nota que se transmitió el programa la tarde de este jueves 2 de diciembre, un reportero del magazine de América TV se acercó a la pareja y les mencionó sobre sus viajes con el fin de encontrar tiempo para estar juntos, pues ambos residen en diferentes países.

Mario Ruiz sobre una posible boda entre él y Luana Barrón

“México... Miami, su amor lo pasean, tú la acompañas a ella, ella a ti”, expresó el reportero de En boca de todos.

A lo que Luana respondió: “Para vernos seguido pues, porque tú sabes que él vive en Bogotá, yo vivo en Perú. Entonces, es un poquito complicado, pero igual siempre nos vemos”.

“Estoy desfilando. Ahora se viene la marca de ella”, señaló Mario Ruiz. En seguida, el reportero bromeó al comentarles sobre una futura boda entre ambos.

Sin problemas, el influencer dio a conocer que sí podría pedirle la mano a Luana Barrón y hasta en televisión. “ Vamos a preguntarle, y le pido el anillo, nunca se sabe, ahí tengo todo, con las cámaras para que estén listas ”, puntualizó el creador de contenido, generando sorpresa en su novio y en el comunicador.

Hugo García desmiente rumores de romance entre él y Luana Barrón

El chico reality fue consultado por las cámaras de América espectáculos sobre el video en el que se le ve muy cercano a la modelo Luana Barrón, mientras se encontraban en una reunión de amigos.

Al respecto, Hugo García dejó en claro que no existe romance entre ambos; sin embargo, aseguró que mantiene una gran estima hacia la joven influencer.

“Era un evento en terno. Fuimos un grupo de amigos… La gente va a especular, pero no hay nada. La conozco desde que está en EEG Teens. El otro día nos fuimos a comer Luana, Diego (Rodríguez) y yo. Están inventando cosas donde no las hay. Si me ven hablando al oído es porque estoy en un lugar con alto volumen”, precisó el modelo.