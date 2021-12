La venganza de los ex VIP por MTV ONLINE GRATIS: mira aquí el capítulo 8 completo

El reality Show La venganza de los ex VIP, que reúne a 10 influencers de latinoamérica en una playa paradisiaca de Colombia, continúa siendo tendencia en MTV. Cada episodio trae nuevas polémicas y enredos amorosos. En la siguiente nota te contamos todo acerca del episodio ocho que se estrena este jueves 2 de diciembre.

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

El episodio siete estuvo lleno de sorprendentes revelaciones. Por un lado, la modelo Kelly Medanie protagonizó un apasionado beso con el youtuber Luis el suavecito, quien es el ex de Kim Shantal. Además, se dio la bienvenida al ex de Camilo Pulgarín, quien es Andrés Restrepo. ¿Qué sucederá en el episodio ocho de La venganza de los ex VIP?

¿Quiénes son los integrates?

Kim Shantal, influencer

Esteban Martínez, modelo y atleta

Aylin Criss, tiktoker peruana

Ian García, entrenador, cantante y modelo mexicano

Frida Urbina, tiktoker mexicana

Juan Camilo Pulgarín, influencer colombiano

Daphne Montesinos, entrenadora mexicana

Robbie Mora, cantante y entrenador personal

Brandon Castañeda, cantante y entrenador mexicano

Kelly Medanie, modelo.

La venganza de los ex VIP reúne a 10 participantes. Foto: MTV

¿De qué trata La venganza de los ex VIP?

Diez chicas y chicos solteros se dirigen a una playa idílica para disfrutar de unas vacaciones de verano en el paraíso, hasta que sus exparejas aparecen.

Los episodios son transmitidos todos los martes y jueves a las 10.00 p. m. Foto: MTV

La venganza de los ex VIP: horario

Revisa lo horarios para poder ver La venganza de los ex VIP según tu ubicación:

México: 10.00 p. m.

Colombia: 11.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

La venganza de los ex VIP: canal de transmisión

La venganza de los ex VIP se transmite en las siguientes señales:

Movistar: 602 (Estándar) / 768 para MTV Live

DirecTV: 264

Claro TV: 80 (SD) y 559 (HD).

La venganza de los ex VIP estrenará su cuarto capítulo. Foto: MTV

¿Cómo ver MTV EN VIVO?

Para poder ver los capítulos de La venganza de los ex VIP debes conectarte a MTV por cualquier servicio de televisión de paga. Los episodios son transmitidos todos los martes y jueves a las 10.00 p. m..

¿Cómo ver Paramount+ EN VIVO?

Además de la señal de MTV, puedes disfrutar del programa con el servicio de streaming de Paramount+, al que puedes acceder desde un smartphone u ordenador.

¿Cómo ver los capítulos completos de La venganza de los ex VIP 2021?

Los capítulos del conocido reality son transmitidos todos los martes y jueves a las 10.00 p. m. a través de MTV. Asimismo, también puedes disfrutar del programa con el servicio de streaming de Paramount+, al que puedes acceder desde un smartphone u ordenador.

¿Dónde puedo ver La venganza de los ex VIP capítulo 8 completo ONLINE GRATIS?

Puedes seguir el minuto a minuto de La venganza de los ex VIP EN VIVO ONLINE GRATIS a través de la sección de Espectáculos de La República.