Evelyn Vela se pronuncia tras ser captada atendiendo en un restaurante: “No hay trabajo vergonzoso”

Evelyn Vela compartió el video donde aparece atendiendo en un restaurante y aprovechó la ocasión para explicar que el local pertenece a sus padres y que quiso ayudarlos con la atención a los clientes. Además, desde su Instagram, respondió a la mujer por difundir el material para, según ella, hacerle quedar mal en redes sociales.

“Tranqui, mi gente. No me etiqueten más, esto que yo misma lo subiré para ti ‘NN’ que me quisiste dejar mal. No recurseo, este restaurante es de mis papás hace 53 años con la receta original de sus chicharrones de pollo”.

Asimismo, Evelyn Vela dejó en claro a sus seguidores que ella no se avergüenza del trabajo que realiza, ya que desde muy joven colaboró en el local para tener ingresos.

“Nací aquí y cada vez que quería dinero me lo ganaba con mi trabajo. No me da vergüenza he sido mozo algunas veces, lavé platos, cubiertos y hasta (fui) cajera de mi restaurante”, comentó.

“Me olvidaba. A ti (a la mujer que le grabó) es a la que te debería dar vergüenza aparte de chismosa; ocúpate de tu vida y no jo***. No hay trabajo vergonzoso… Vergonzoso es no querer trabajar”, añadió.

Evelyn Vela se pronuncia tras ser captada atendiendo en un restaurante. Foto: Evelyn Vela/Instagram

Evelyn Vela invitó a sus seguidores al restaurante donde trabaja

Evelyn Vela aprovechó el cúmulo de comentarios sobre el tema para invitar a todos sus seguidores al citado restaurante, donde ella los atenderá, según dijo.

“No sé qué tanta es la envidia de la gente que por todo jo***, ¿no? Ojo, el dinero solo impresiona a la mujer vaga. Cuando una mujer es trabajadora, tiene lo suyo, y por lo visto tú no tenías ni para pagar tu cuenta, que la pagó tu acompañante. Bendiciones a todos, así que vengan acá al restaurante San Isidro que yo los atenderé con mucho gusto”, añadió.

Evelyn Vela habla sobre amistad con Melissa Klug

Durante una transmisión en vivo, Evelyn Vela reveló que ya no mantiene una amistad con Melissa Klug. “Ya no paro con ella; definitivamente no es mi mejor amiga porque yo ya tengo mi vida, estoy felizmente casada. Eso de mejores amigas son estupideces. No sé dónde habrá puesto ella que no soy su mejor amiga, pero yo ya lo puse hace tiempo”, dijo.