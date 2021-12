Ethel Pozo sobre Pietro Sibille: “Uno no debe hacer catarsis en redes sociales”

La conductora de América hoy Ethel Pozo no se quedó callada frente al escándalo entre Pietro Sibille, Andrea Luna y Andrés Wiese. Por ello, salió en defensa de la actriz con la finalidad de enfriar las cosas. No obstante, no fue la única en demostrar su apoyo y Janet Barboza también resaltó las acusaciones que hizo la comunicadora contra el artista.

El tema empezó a ser comentado cuando Barboza afirmó que “la respuesta de Andrea Luna es, definitivamente, una gravísima denuncia”, al presentar un reportaje que hicieron sobre el tema en el programa matutino. Por su parte, la hija de Gisela Valcárcel, anunció la participación de un especialista que analizaría la situación.

La nota mostraba la publicación que realizó Pietro Sibille asegurando que Andrea Luna le fue infiel con Andrés Wiese. Ante eso, Ethel Pozo comentó: “Ya lo hemos tocado aquí en temas psicológicos. Uno no debe hacer una catarsis en redes sociales porque, finalmente, si tienes algo que decir de una persona se lo puedes decir a ella misma. Lamentable que llegue a su fin de esta forma (en referencia al actuar del actor)”.

La invitada del día en América hoy fue Vanessa Terkes, a quien le estaban contextualizando la noticia, y luego se animó a dar su comentario, minutos más tarde de lo que dijo Pozo y Janet.

Ethel Pozo asegura que sentenciaron a Yahaira Plasencia por envidia

La cantante Yahaira Plasencia, quien está concursando en El artista del año, se presentó en América hoy para buscar apoyo de sus seguidores y salvarse de la sentencia.

La conductora Ethel Pozo bromeó y dijo que sus compañeras sentenciaron a la salsera por envidia. De acuerdo a sus afirmaciones, deberían sentenciar a quien lo hizo peor, pero sentencian a las que son mejores competencias.

Ethel Pozo confirma que sigue siendo amiga de Melissa Paredes

Tras las miles de bromas que hacen en el programa América hoy en referencia a Melissa Paredes, la conductora Ethel Pozo aclaró que ellas no han dejado de ser amigas, a pesar que la actriz le haya cuestionado el estar dentro de su círculo cercano de amigos.

En ese sentido, la hija de Gisela Valcárcel aseveró: “Con Melissa sigo siendo amiga. Ayer hablé con ella y está muy bien. Estaba tranquila y sentía que había culminado una etapa”.