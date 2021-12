Efraín Aguilar renovó contrato con América TV: “Ojalá sean por 17 años más”

Efraín Aguilar utilizó sus redes sociales para contar a sus seguidores que aún permanecerá trabajando para la casa televisora América TV. A través de su cuenta de Twitter, el productor peruano de la desaparecida serie Al fondo hay sitio confirmó que su contrato fue renovado y lo celebró con un escueto mensaje, el cual estuvo acompañado con una foto donde se vio a Aguilar dentro de las instalaciones del canal.

“Acabo de renovar contrato con América TV. Ojalá sean por otros 17 años más. Estoy entusiasmado con los nuevos retos puestos por la empresa. Estoy seguro que no los defraudaré” , señaló Efraín, quien acompañó su mensaje con los hashtag #NuevosRetos #SigoEnAmérica.

Como se sabe, la renovación de Efraín Aguilar llega luego de los rumores de una nueva temporada de Al fondo hay sitio, una de las series más sintonizadas de América TV y que estuvo bajo la producción de Aguilar durante siete años.

Efraín Aguilar renovó contrato con América TV. Foto: Efraín Aguilar/Instagram

Efraín Aguilar se recuperó de la COVID-19

A fines de enero, la salud de Efraín Aguilar estuvo en peligro tras contagiarse de coronavirus. El productor de 76 años estuvo internado durante 11 años y fue dado alta tras una satisfactoria recuperación.

“Estoy totalmente rehabilitado y espero que Dios me ayude a seguir trabajando a producir, y dedicarme a lo que me he dedicado últimamente, que es la política. Lo otro veremos después... Me siento muy bien de salud. Voy a seguir todas las conductas que me ha indicado el médico, es lo responsable. Para mí, mi trabajo es lo primero y seguiré trabajando. Somos guerreros”, dijo el pasado 9 de febrero.

Efraín Aguilar devastado por el cierre del Teatro Canout

Durante una entrevista con Cuarto Poder, Efraín Aguilar lamentó entre lágrimas el cierre del Teatro Canout, ya que no lo puede seguir manteniendo a causa de la pandemia.

“Es difícil despedirse. A todos los actores y trabajadores que han pasado por este teatro, me siento muy agradecido”, comentó.