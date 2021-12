Diana Sánchez muestra cómo va recuperándose su novio Dan Guido

La modelo Diana Sánchez les dio una buena noticia a sus seguidores al mostrar cómo estaba su pareja, el deportista Dan Guido, después de confesar que su novio estaba pasando por un tipo de cáncer muy agresivo. El estado de salud del estadounidense está mejor y con buenos resultados, de acuerdo a la información de la ex chica reality.

La bailarina profesional dejó su puesto en la segunda temporada del reality Reinas del show sin dar explicación alguna, pero con un semblante muy triste. La decisión de retirarse fue de último minuto. Semanas más tarde, la artista se decidió a contarle a su público lo que estaba pasando con su pareja y confesó todo.

En el video en donde aparece junto a Dan Guido, Diana Sánchez afirma: “Un montón de personas me escriben y me preguntan por Dan. Estoy junto con él. (...) Gracias. La verdad es que todos sus mensajitos yo se los digo, se los comunico, y todas las cosas que me escriben mandándome bendiciones y cosas bonitas para él, para nosotros. La verdad es que siempre lo conversamos entre nosotros en las noches y se lo hago saber. Muchas gracias a todos”.

En historias anteriores, Diana estaba mostrando detalles de cómo decoraba su hogar por Navidad. De esa forma, detalló su árbol y nacimiento que, aunque no acostumbran armarlo en Estados Unidos, ella tiene la costumbre desde Perú, por su mamá, quien aseveró que la ponía a adornar toda su casa.

Diana Sánchez le obsequió la imagen del Señor de los Milagros a su novio

La ex chica reality Diana Sánchez se enlazó por llamada con el programa Mujeres al mando para hablar de la fe que le tenían las conductoras al Señor de los Milagros.

Durante la entrevista, la modelo confesó que le entregó a su novio Dan Guido una estampa del Cristo Moreno el primer día que inició su tratamiento para quitar el cáncer de su cuerpo.

Diana Sánchez lloró por no acompañar a su papá en su cumpleaños

La bailarina Diana Sánchez, desde hace unos años, dejó el Perú para radicar en Estados Unidos junto a su pareja; sin embargo, no puede viajar porque está entregada al cuidado de Dan Guido, quien padece de leucemia severa.

Eso provocó que la influencer mostrara en sus redes sociales su llanto de tristeza, y le dedicó unas palabras a su padre: “Hoy es el cumpleaños de mi papá, número 70 y, aunque es difícil estar lejos de mi familia, a la vez también cada día me pongo a pensar cada cosa, cada detalle, cada momento, y aprecio más la familia que tengo (...) El día de hoy mi papá está de cumpleaños, no pude estar a su lado, pero incluso estuve llorando recordando todas las cosas que hemos pasado y lo buen papá que es... Nuestros papás son los mejores”.