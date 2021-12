Quiénes son las parejas finalistas del reality Así se baila, de Telemundo

Así se baila, el famoso y muy sintonizado reality show de baile producido por la cadena estadounidense Telemundo, llega a su fin. Hay cuatro parejas que han llegado a la gran final. Con sus pasos, acrobacias, ritmo y compás, han logrado encandilar tanto al jurado como al público televidente. Las estrellas latinoamericanas que participan en este show han demostrado su satisfacción con el mismo. y hoy toca decir adiós al programa.

La semana pasada se supo que los primeros finalistas en ser elegidos por el público a través de la votación virtual fueron los hermanos Zendejas, mientras que el jurado decidió enviar a la final a Adrián y Sandra, y este 5 de diciembre cuatro parejas tienen la opción de ser los ganadores de los 200.000 dólares.

En el reality show de baile mostraron el trofeo que recibirá el ganador de la competencia. Foto: captura/Así se baila

¿Quiénes son las parejas finalistas de Así se baila?

Las parejas que han pasado a la gran final de Así se baila son las siguientes:

Zamadhi y Adriano Zendejas

Lorenzo Méndez y Jéssica Díaz

Adrián di Monte y Sandra Itzel

Gregorio y Luna Pernía

¿Cómo votar en Así se baila?

A continuación, te contamos cómo votar por tu pareja favorita en el programa de baile:

Accede al siguiente enlace: Telemundo.com/AsíseBaila

Dale clic en el botón votación en la parte superior izquierda

Haz clic en la foto de la pareja a la quieres darle tu voto.

Asimismo, no olvides que la votación es únicamente para los ciudadanos que residan en Estados Unidos. Si te encuentras en otro territorio, no podrás emitir tu voto. Si lo intentas, aparecerá este mensaje: “Lo sentimos. La votación de Así se Baila no está disponible en su área”.

Horario de Así se baila

A partir de las 9.00 p. m. (hora de Perú y México) se transmite EN VIVO Así se baila. Conoce a qué hora puedes ver la competencia de baile dependiendo de tu país de residencia.

Chile: 10.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m.

Así se baila: canal de transmisión

El programa de competencias Así se baila se transmite EN VIVO por el canal de Telemundo. Otra opción para ver el reality show es a través de la plataforma de streaming de NBC.