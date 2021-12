Andrea Luna tras mensaje de Pietro Sibille: “Seguro está borracho y maltratando a alguien”

Andrea Luna rompió su silencio este jueves 2 de diciembre tras ser acusada por Pietro Sibille de haberle sido infiel con el actor Andrés Wiese. La joven intérprete usó sus redes sociales para denunciar los maltratos a los que fue sometida durante siete años por parte de quien fue su pareja hasta fines de julio.

La actriz de 30 años respondió el mensaje de su expareja y explicó que estuvo con él tanto tiempo por las amenazas que recibía. Además, señaló que Pietro Sibille escribió dicho post en estado de ebriedad o mientras maltrataba a alguien más.

“Hola chicos! Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien ) dijo que yo supuestamente le fui ‘infiel’”, escribió Andrea Luna en una extensa publicación.

PUEDES VER: Andrea Luna recibe mensajes de apoyo tras acusar por violencia a Pietro Sibille

Andrea Luna le respondió a Pietro Sibille. Foto: captura Instagram

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente . Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”, añadió.

Al finalizar su mensaje, Andrea Luna se dirigió a sus detractores o los que ponen en duda su denuncia

“Si tu pregunta es: ¿Por qué no lo dejaste antes? Les digo que esa pregunta está muy mal formulada. La pregunta sería al abusador: ¿Por qué no la dejaste que haga su vida y la retenías con amenazas?” , finalizó.

Pietro Sibille eliminó mensaje contra Andrea Luna

Tras el descargo de Andrea Luna, Pietro Sibille eliminó la publicación donde acusó de haberle sido infiel con Andrés Wiese. La pareja de actores mantuvo un romance de siete años, el cual llegó a su fin tras el escándalo por unas imágenes donde se vio a Luna con Wiese.

Foto: Instagram Pietro Sibille

Andrea Luna pide que se acabe el abuso contra la mujer

En su descargo, Andrea Luna también hizo un llamado para que el machismo sea eliminado. Asimismo, lamentó que Pietro Sibille no sea un ejemplo a seguir.

“El machismo y el abuso hacia la mujer debe exterminarse y tú deberías ser un ejemplo para esos chicos que te siguen sin saber que hay realmente tras de ti. Lo siento tanto, pero esto no acabará conmigo. Es suficiente”, comentó.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).