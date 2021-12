Andrea Luna responde a Pietro Sibille y lo acusa de maltrato psicológico y físico

Andrea Luna le respondió Pietro Sibille a través de un comunicado en el que lo acusa de maltrato psicológico y físico. La actriz rompió su silencio, luego de que el protagonista de Misterio afirmara que ella le fue infiel con el actor Andrés Wiese. Esto en referencia a un ampay que emitió Magaly TV, la firme en agosto de este año.

“¡Hola chicos! Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui “infiel” ¡Esto es completamente falso!”, aseveró la actriz de Princesas.

Según contó Andrea Luna, ella intentó terminar su relación con Pietro Sibille en varias ocasiones, pero él la amenazaba con quitarse la vida si lo hacía. Además, afirmó que el actor la humillaba porque ella inició su carrera como actriz cuando empezó su romance con él.

Lo acusa de violencia

“ Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo ”, inicia el mensaje de Andrea Luna.

Tiene pruebas contra Pietro Sibille

La artista de 30 años asegura que tiene pruebas de la violencia que habría ejercido Pietro Sibille contra ella. “Tengo videos, tengo mensajes, tengo audios, que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos y conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta”, agregó.

“A pesar de que he tratado de terminar esta relación mil veces de la manera más madura posible con muchísima pena y con el corazón hecho trizas te digo: Pietro, ya no soy más tú mamá, que la gente que aun no te conoce sepa quien realmente eres y que sepan que todos los que hemos estado a tu alrededor te hemos sostenido y protegido de que no estés en el ojo de la tormenta”, continúa el comunicado.

Le lanzó duros calificativos y aseveró que el actor de La gran sangre tiene problemas de alcohol y de drogas. “ Yo te he cuidado muchísimo por siete largos años a pesar de tus maltratos. Pero este plan de hacerme quedar como la bruja no lo voy a permitir. Madura. Tienes casi 45 años. El machismo y el abuso hacia la mujer debe exterminarse y tú deberías ser un ejemplo para esos chicos que te siguen sin saber que hay realmente tras de ti. Lo siento tanto, pero esto no acabará conmigo. Es suficiente”, finalizó la actriz.