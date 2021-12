Andrea Luna: “El machismo y el abuso hacia la mujer debe exterminarse”

Andrea Luna no se quedó callada ante las acusaciones de infidelidad de Pietro Sibille y difundió un extenso mensaje en sus redes sociales, con el que dejó en claro que mantuvo una complicada relación con el famoso actor e incluso lo acusó de violencia psicológica y física.

En dicho escrito también aseguró que en diversas ocasiones quiso culminar con el romance; sin embargo, el popular ‘Misterio’ utilizaba amenazas para mantenerla a su lado. Además indicó que tiene pruebas que demuestran sus afirmaciones.

“Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría . En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Andrea Luna y se potente mensaje tras acusación de Pietro Sibille

Tras revelar que fue víctima de maltratos de parte de Pietro Sibille, Andrea Luna dejó una fuerte reflexión a sus seguidores y rechazó rotundamente las actitudes machistas y de violencia hacia las mujeres.

“El machismo y el abuso hacia la mujer debe exterminarse y tú deberías ser un ejemplo para esos chicos que te siguen sin saber que hay realmente tras de ti. Lo siento tanto, pero esto no acabará conmigo. Es suficiente”, expuso.

Andrea Luna le respondió a Pietro Sibille. Foto: captura Instagram

Pietro Sibille eliminó la publicación sobre Andrea Luna

Pietro Sibille sorprendió a sus seguidores la mañana de este jueves 2 de diciembre y aseguró que Andrea Luna sí le fue infiel con Andrés Wiese el último mes de agosto, fecha en la que se difundió un ampay entre los actores en una discoteca de Estados Unidos.

Sin embargo, minutos después la joven comunicadora salió a dar su versión de los hechos y acusó a su expareja por violencia física y psicológica. Ante la rotunda respuesta, el famoso artista decidió eliminar dicha publicación.