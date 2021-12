Andrea Luna desmintió infidelidad a Pietro Sibille: “Intenté salir de esa relación tóxica por años”

Andrea Luna no solo acusó a Pietro Sibille de violencia psicológica y física, sino que también desmintió haberle sido infiel con Andrés Wiese. Dichos rumores se generaron a raíz de un ampay de Magaly Medina que se difundió a inicios del mes de agosto, en el que se ve a los actores dándose un beso en una discoteca de Miami.

Esto fue confirmado por el propio actor de la recordada serie La gran sangre en una reciente publicación. “Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el i****** de Andrés Wiese (ni siquiera es buen actor)”, fueron sus palabras.

¿Qué dijo Andrea Luna sobre su supuesta infidelidad con Andrés Wiese?

Andrea Luna se refirió a las acusaciones de Pietro Sibille y precisó que no cometió infidelidad con Andrés Wiese. “(Sibille) Dijo que supuestamente le fui infiel. Esto es completamente falso”, precisó en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo aseguró que en diversas ocasiones intentó alejarse del actor, quien incluso amenazó con quitarse la vida.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría . En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, agregó.

Andrea Luna y su fuerte mensaje contra el machismo

Andrea Luna no dudó en dirigir una reflexión a sus seguidores y también dedicó unas palabras a Pietro Sibille, a quien le pidió cambiar sus conductas machistas y convertirse en un buen referente para los jóvenes.

“El machismo y el abuso hacia la mujer debe exterminarse y tú deberías ser un ejemplo para esos chicos que te siguen sin saber que hay realmente tras de ti. Lo siento tanto, pero esto no acabará conmigo. Es suficiente”, escribió.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).