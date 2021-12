Andrea Luna afirma tener pruebas de violencia física y psicológica de Pietro Sibille

Andrea Luna acusó de violencia física y psicológica a Pietro Sibille, actor de cine, teatro y expareja de la artista. Su revelación se dio luego que el protagonista de Misterio la señalara de “infiel” en referencia al ampay que emitió Magaly TV, la firme donde se le ve a ella en situaciones cariñosas con Andrés Wiesse.

En sus redes sociales, la actriz de Princesas desmintió haberle engañado. Según lo mencionado, intentó terminar la relación con él en múltiples ocasiones. Sin embargo, la amenazaba con quitarse la vida y humillándola sobre su carrera artística.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”, denunció Luna.

Andrea Luna hizo un llamado a su expareja Pietro Sibille: "Deberías ser un ejemplo para esos chicos que te siguen sin saber qué hay tras de ti". Foto: Instagram @andrealunaoficial

Andrea Luna dijo tener pruebas

Por otro lado, la actriz contó que tiene pruebas de la violencia que Pietro Sibille había ejercido contra ella.

“Tengo videos, tengo mensajes, tengo audios, que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos y conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta”, añadió Andrea en el extenso texto.

“A pesar de que he tratado de terminar esta relación mil veces de la manera más madura posible con muchísima pena y con el corazón hecho trizas te digo: Pietro, ya no soy más tú mamá, que la gente que aún no te conoce sepa quien realmente eres y que sepan que todos los que hemos estado a tu alrededor te hemos sostenido y protegido de que no estés en el ojo de la tormenta”, agregó.

Andrea Luna le respondió a Pietro Sibille. Foto: captura Instagram

Pietro Sibille borra su publicación

Tras la denuncia, el actor decidió borrar la publicación donde asegura que su ex pareja le fue “infiel” con su compañero Andrés Wiese.

El mensaje decía: “Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo @andrealunaoficial. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de @andreswiese_r (Ni siquiera es buen actor).. Punto”.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).