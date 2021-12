Andrea Luna afirma que Pietro Sibille la amenazaba: “Me decía que si no seguía con él se suicidaría”

Rompió su silencio. Luego de que Pietro Sibille afirmara que Andrea Luna le fue infiel con Andrés Wiese, la actriz peruana decidió contar su verdad sobre los siete años de relación que mantuvo con el actor. Lo acusó de maltrato psicológico y físico y aseguró que recibió amenazas por parte de él cuando intentaba separarse.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”, dijo la actriz de Princesas en su respuesta a Pietro Sibille.

Contó un hecho de violencia que habría sucedido durante su convivencia con su expareja. “En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, aseveró Andrea Luna.