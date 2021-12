Andrea Luna a Pietro Sibille: “Eres cruel, egoísta y te cuidé por 7 años a pesar de tus maltratos”

Andrea Luna y Pietro Sibille se encuentran enfrentados luego de que el actor afirmara que ella le fue infiel con Andrés Wiese. La actriz no se quedó callada y le respondió con un contundente mensaje a través de Instagram. Según la artista de 30 años, el protagonista de Misterio tendría problemas de alcohol y de drogas que habrían desencadenado hechos de violencia física y psicológica contra ella.

Aseguró que tiene pruebas de los incidentes de maltrato que habría ejercido Pietro Sibille . “Llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo. Tengo videos, tengo mensajes, tengo audios, que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo”, aseveró la actriz de Princesas.

“Eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas. Yo te he cuidado muchísimo por siete largos años a pesar de tus maltratos. Pero este plan de hacerme quedar como la bruja no lo voy a permitir. Madura. Tienes casi 45 años. El machismo y el abuso hacia la mujer debe exterminarse y tú deberías ser un ejemplo para esos chicos que te siguen sin saber que hay realmente tras de ti”, agregó.

Negó haberle sido infiel con Andrés Wiese

Sobre el ampay en el que aparece besando a Andrés Wiese, Andrea Luna negó haberle sido infiel a Pietro Sibille. Reafirmó que las imágenes ocurrieron luego de que se separara del actor.

“Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui “infiel” Esto es completamente falso”, expresó.

Andrea Luna le respondió a Pietro Sibille. Foto: captura Instagram

Afirma que recibió amenazas de Pietro Sibille

Explicó que no pudo terminar su relación debido a que el actor de La gran sangre la habría amenazado en varias ocasiones. “Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría ”, sostuvo.