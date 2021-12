La modelo Olenka Mejía revela querer ser alcaldesa de Villa El Salvador

La empresaria Olenka Mejía, quien hace algunas semanas dio a conocer que su excuñada Yahaira Plasencia solo le había depositado 150 soles de la deuda de 20.000 soles que le debía en favor de su reparación civil, volvió a generar polémica, pero esta vez no por un tema relacionado a la cantante de salsa, sino porque ha anunciado que no descarta incursionar en la política y desea poder convertirse en alcaldesa del distrito de Villa El Salvador en un futuro no muy lejano.

Olenka Mejía se ve como alcaldesa del distrito de VES

La también empresaria se tomó unos minutos para responder las preguntas que sus seguidores le realizaban por medio de un cuadro de preguntas en Instagram.

Es así que Olenka Mejía fue consultada sobre cómo se ve en un futuro y ella respondió sin problemas. “¿Qué le aconsejarías a Olenka de hace 6 años atrás? ¿Y cómo te ves en 10 años?”, le preguntó un usuario de Internet.

“Siento que no cambiaría en nada mi pasado porque sino no sería la persona que soy ahora”, comenzó respondiendo la excuñada de Yahaira.

Sin embargo, lo que sorprendió fue que expresó que le gustaría incursionar en la política y que inclusive quiere ser alcaldesa de Villa El Salvador, distrito en el que nació, cuando finalice su especialización en derecho.

“En 10 años me veo con mi maestría ya acabada, ejerciendo en la política, mi gran sueño es ser alcaldesa de mi distrito donde nací, Villa El Salvador, mis negocios mucho más grandes, teniendo una casa propia gigante y viajando mucho con mi hijo. Y seguir trabajando, trabajando y ayudando a los míos”, agregó Olenka líneas abajo.

Olenka Mejía da a conocer los proyectos que tiene en mente y planea cumplir en los próximos díez años. Foto: Olenka Mejía/Instagram

Yahaira Plasencia habla de la reparación civil que le adeuda a Olenka: “Voy a cumplir y llevar la fiesta en paz”

La cantante de salsa se pronunció nuevamente sobre la reparación civil que debe pagar a Olenka Mejía, por perder un juicio por difamación. La agraviada pidió pena efectiva para la salsera, luego de que solo le había depositara 150 soles de los 20.000 que le adeuda, hecho que llamó la atención de la salsera y le hizo asegurar que cumplirá con lo dictaminado por el juez.