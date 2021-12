Tula Rodríguez y Maju Mantilla envían mensaje de aliento a Paola Ruiz y su esposo

Durante el programa de En boca de todos, la empresaria Paola Ruiz se comunicó desde Tarapoto para hablar sobre su esposo, Ángel Véliz, quien fue atacado por una mujer cuando se encontraba realizando ejercicios. A su paso por el set de América TV, las conductoras, Tula Rodríguez y Maju Mantilla, se solidarizan con ella y su familia.

Paola Ruiz se mostró preocupada por el padre de sus hijos. Él iba a representar a Perú en una competencia de fisicoculturismo en Argentina, pero ello no se pudo llevar a cabo, ya que una mujer lo atacó con un arma blanca.

“Hoy he hablado poco con él, salió tarde de la operación y amaneció con mucho dolor. Queremos ver las cámaras”, indicó la cantante.

Tula Rodríguez a Paola Ruiz: “No quiero ni pensar lo que estás sintiendo en estos momentos’'

La primera en opinar sobre la lamentable situación por la que está pasando Paola Ruiz y su esposo fue Tula Rodriguez. La conductora se mostró preocupada porque ella vive cerca donde Ángel fue atacado.

“Lamento esta situación y no quiero ni pensar lo que estás sintiendo en estos momentos, cuando la vida de tu esposo está corriendo peligro. Yo tengo tantas preguntas porque yo vivo cerca, es un lugar donde voy con mi hija a montar bicicleta, a caminar y, de verdad, la pregunta que tú te haces es cómo puede salir con un arma a hacer deporte, cuando esto es darnos vida, es llenarte de energía, es increíble (lo que ha sucedido)”, comentó.

La también actriz estuvo indignada porque las autoridades del distrito no intervinieron a tiempo. “Me llama mucho la atención porque yo vivo en ese distrito, no puedo creer que el serenazgo haya visto esa riña y que haya continuado y no haya reaccionado, lo que tenemos que pedir son las imágenes. Todo tiene que estar registrado porque es una zona con mucha seguridad y donde hay cámaras en todos lados”, añadió.

Maju Mantilla: “No se justifica ningún tipo de violencia”