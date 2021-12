Shirley Arica envía tierno mensaje a su hija a pocos días de finalizar El poder del amor

La tiene más clara que nunca. La modelo Shirley Arica quiere aclarar rumores y asegura que no hay nada más importante para ella que su hija, quien se encuentra en Lima. De esa manera, le escribió unas líneas en su cuenta oficial de Instagram, donde le expresaba sus sentimientos.

Shirley Arica se emociona al hablar de su hija. Foto: Instagram/Shirley Arica

El programa reality El poder del amor está llegando a su fin y la competencia cada vez está más dura. Cualquiera puede irse en el momento menos esperado, como le pasó a Sebastián Tamayo, con quien Shirley tuvo un romance. Por ello, la modelo prefirió aclarar en que estaba enfocada en estas últimas semanas del reality turco y aseguró en un estado de su cuenta de Instagram: “Lo único que voy a pensar en estas semanas que quedan para terminar El poder del amor... es en ti SKY. Eres lo único que me centra. No me importa absolutamente nada más... a buen entendedor... Ahora sí, buenas noches”.

Minutos antes, había posteado un comunicado agradeciendo a la prensa por su preocupación hacia ella, tras enterarse que en la ciudad de Turquía en la que se encuentra hubo un huracán que causó daños en el lugar.

En entrevistas anteriores, la influencer Shirley Arica ha dejado en claro que su hija fue la única motivación que la impulsó a irse de su país natal para probar suerte en otro lugar; sin embargo, el sentimiento es tan fuerte que, por un momento, quiso dejar la competencia para retornar a estar al lado de su pequeña.

Sebastián Tamayo fue eliminado de El poder del amor

EL modelo colombiano Sebastián Tamayo, quien tuvo un romance con la peruana Shirley Arica en el programa turco El poder del amor, fue eliminado, luego de escoger un sobre que contenía un mensaje para saber su destino en la producción “Se queda” o “Se va”.

A pesar de las discusiones que tuvieron, la influencer no dudó en mostrar lo triste que estaba por la noticia y hasta se le vio llorar por la radical decisión.

Shirley Arica se muestra orgullosa de su mamá porque se graduó de la universidad

La participante de El poder del amor, Shirley Arica, sorprendió a todos al felicitar a su madre por licenciarse de la carrera de administración por la Universidad César Vallejo.

A través de sus redes sociales, le dedicó el siguiente mensaje: “No tienes idea de lo feliz que me haces. Te admiro por todos los sacrificios que te tocó hacer por mí”. Asimismo, añadió: “Primero madre y después mujer. Te amo, mami”.