Sandra Bullock sufre con racismo contra sus hijos: “A veces deseo que nuestras pieles coincidan”

Sandra Bullock es una de las actrices más famosas de todo el mundo gracias a su participación en exitosas películas, como The proposal (La propuesta) o Bird box (A ciegas); sin embargo, no todo es color de rosa en la vida de la estrella de Hollywood, ya que durante años ha tenido que lidiar contra el racismo, pues es madre adoptiva de dos niños sudafricanos: Louis, de 11, y Laila, de 9.

Durante una conversación con Jada Pinket Smith en el programa Red Table Talk, la ganadora del Globo de Oro confesó que ver con sus propios ojos los actos de discriminación le ha afectado tanto que, en algún momento, ha llegado a desear tener el mismo color de piel que sus pequeños.

“Decir que deseaba que nuestras pieles coincidieran… a veces lo hago, p orque entonces sería más fácil sobre cómo la gente se acerca a nosotros. Y tengo los mismos sentimientos que una mujer de piel morena con sus bebés o una mujer blanca con bebés blancos”, manifestó. “Quizás algún día eso desaparezca. Quizás algún día podamos ver con otros ojos”, añadió Sandra Bullock.

Preocupación por el futuro de sus hijos adoptivos

En otro momento de la entrevista para Red Table Talk, Sandra Bullock dijo que le preocupa mucho el futuro de sus hijos, sobre todo porque, hasta el día de hoy, el racismo se siente fuerte en Estados Unidos.

“Y es algo aterrador ser padre en general. Da miedo pensar que, cuando tu hermoso hijo crezca y se convierta en un hombre, alguien no lo tratará de la forma en que tú lo tratas simplemente por el color de su piel. Me rompe el corazón. Me llena de rabia. Me da miedo”, expresó.

¿Quién es Sandra Bullock?

Sandra Annette Bullock es una actriz y productora estadounidense de cine y televisión, natal de Arlington, Virginia. A lo largo de su trayectoria, ha participado en producciones como Speed, Miss Congeniality, The proposal, Gravity, Ocean’s y The blind side. Gracias a su papel en esta última cinta, se convirtió en ganadora del Óscar a mejor actriz, el Globo de Oro a mejor actriz en drama, el Premio del Sindicato de Actores a mejor actriz protagonista y el Premio de la Crítica Cinematográfica a mejor actriz.