Rodrigo González habría escuchado audio que presentó Juan Victor Sánchez a la Fiscalía

Los presentadores de espectáculos Rodrigo González y Gigi Mitre dedicaron unos minutos de su programa a comentar el audio que Juan Victor Sánchez le proporcionó a las autoridades para evidenciar que Andrea San Martín maltrata psicológicamente a su menor hija, por la cual estarían disputándose su tutela.

De acuerdo a las declaraciones de González, esta prueba también la escuchó Gigi Mitre y su productor televisivo Renzo Madrid y da crédito a lo dicho por el ex tripulante de cabina. Esto se dio luego de que el empresario brinde declaraciones asegurando que hace dos semanas que no ve a su pequeña, a pesar que ha buscado la forma legal de hacerlo.

En las imágenes se ve a un agente de la policía conversando con ambos padres de familia dentro del edifico donde vive la conductora de La banda del Chino. El influencer Rodrigo González leyó el comunicado de una especialista que hace un llamado a los padres para no tocar ni gritar a sus hijos por las consecuencias que vienen después.

Asimismo, también afirmó: “Si ustedes escucharían ese audio que ya está en manos de las autoridades se darían cuenta del por qué de la desesperación de Juan Victor. Yo no permitiría bajo ningún aspecto, bajo ninguna coyuntura, bajo ningún motivo que nadie trate así a mi hijo. No, ni mi hijo, ni a mis gatos permitiría que me traten así”.

Abogado de Andrea San Martín evalúa dejar de representarla

El representante legal de Andrea San Martín envió un mensaje al programa Amor y fuego para confirmar que estaría pensando dejar de defender a la modelo por toda la carga mediática que hay detrás del tema en cuestión.

Además, afirmó que los medios de comunicación están llevando muy mal el tema que, a pesar de ser público, lo enfoca desde el lado de juzgar a su clienta recordándole sus errores del pasado. El hecho haría que las mujeres en Perú tengan miedo de denunciar.