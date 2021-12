¿Qué pasó con Mr. Peet y por qué se tuvo que ir de Esto es guerra?

Mr. Peet, cuyo nombre real es Peter Arévalo, está en boca de todos debido a las recientes declaraciones que dio sobre su repentina salida de Esto es guerra en 2019. Tras más de dos años alejado del reality de América TV, el narrador deportivo sorprendió a más de uno al confesar que se sintió traicionado por todo el equipo del programa, pero ¿qué pasó exactamente? Aquí te lo contamos.

¿Cómo llegó a EEG?

Después del fin de Combate, el productor Peter Fajardo convocó al comentarista para que volviera a formar parte de EEG, donde ya había estado años atrás. “Yo regreso el 2019 con Gian Piero a Esto es guerra, cuando termina la historia de Combate de ATV. No iba más” , precisó.

Asimismo detalló que, cuando lo contrataron, sabían perfectamente que tenía horarios muy ajustados porque también era narrador en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana en Fox. “Peter Fajardo no me hace problemas. Me dice que quiere al narrador de la selección aquí en Esto es guerra y dije ‘ok’ porque yo vine de narrar el Mundial. Ellos sabían lo que yo hacía”, señaló.

Mr. Peet se desempeñó como voz en off de Esto es guerra el 2019. Foto: captura de América TV

Salida de Esto es guerra

Al principio todo iba bien; sin embargo, luego de un tiempo Mr. Peet empezó a incomodarse por presuntas injusticias contra el equipo que representaba al desaparecido reality de ATV. “Sentía que nos habían llevado a los ‘combatientes’ a ridiculizarnos y lo decía en pleno programa en vivo”, recordó.

Cinco meses después, el narrador solicitó a la producción del reality un permiso especial para cubrir la Copa América 2019 de Río de Janeiro en la cadena Fox Sports. Según afirmó, a su regreso habrían llevado a cabo un plan para finalmente dejarlo fuera de EEG.

“Cuando regreso, me habían hecho una cama de…, me habían hecho una camaza, no una camita, un camarote me habían hecho, buscándome. No sé quién se quejaría. Ustedes saquen sus conclusiones”, mencionó.

“Así que quisieron renegociar y yo no acepté y me fui. Ese es el tema. No hay traición de ningún lado. Siento que más bien a mí me traicionaron. Sí, yo siento internamente que a mí me traicionaron, a mí sí me traicionaron . De mi parte para ellos no hubo ningún tipo de traición”, sentenció.

¿Quién es Mr. Peet?

Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, es un periodista y narrador deportivo. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en importantes canales televisivos, entre ellos Fox Sports y Latina, donde se desempeñó como comentarista de importantes campeonatos nacionales e internacionales de fútbol y otros deportes.

Tras varios años desarrollando su carrera en el periodismo deportivo, fue convocado para ser la voz en off de Esto es guerra y, un tiempo después, asumió el mismo puesto, pero en el desaparecido reality Combate.