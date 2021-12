Vin Diesel dedicó emotivo mensaje a Paul Walker a 8 años de su muerte

Este último 30 de noviembre, se conmemoraron ocho años del fallecimiento de Paul Walker, quien murió en un trágico accidente automovilístico. Por ello, su incondicional amigo Vin Diesel le dedicó un conmovedor mensaje al recordarlo. A través de sus redes sociales, el afamado actor de Rápidos y furiosos, rememoró algunas experiencias que vivió junto a al intérprete que dio vida al personaje Brian O’Conner.

“Hay mucho que contarte, puedo recordar ese día cuando tú y yo estábamos filmando esa escena F4, donde estábamos comiendo comida china y tuvimos una escena de combate entre hermanos que terminó en que dijeras: ‘Letty solo quería que volvieras a casa, Dom...’ Cuando terminamos de filmar ese día, entraste en mi tráiler y me preguntaste: ‘¿Qué tienes en mente?’ Siempre sabías cuando algo estaba en mi mente. Jaja. “, se lee al inicio de su extensa publicación en su cuenta de Instagram.

“Te dije que estaba a punto de tener un bebé y no sabía qué esperar en el hospital al que me dirigía después del trabajo. Nunca olvidaré lo que me dijiste: ‘Que muchos tipos duros te dirán que esperes fuera de la sala de partos, pero eso está mal. Entra allí, corta el cordón umbilical y será el mejor día de tu vida’”, agregó.

Asimismo, Vin Diesel resaltó la gran amistad que los sigue uniendo y habló sobre el lazo que ha formado son su hija Meadow Walker, a quien llevó al altar el día de su boda.

“Han pasado ocho años hoy y no pasa un día sin que no refleje la hermandad que tuvimos, la suerte de tener ... pero lo sabes. Las tragedias de la vida siempre van seguidas de las bendiciones de la vida si te mantienes abierto y tienes fe. Mira esta foto Paul, te hará sonreír. El mismo ángel para el que me ayudaste a prepararme de la manera más hermosa con tus consejos fraternales es el mismo ángel que la preciosa Meadow pidió para ser su dama de honor”, agregó.

Publicación de Vin Diesel Foto: Instagram

Hija de Paul Walker dedica mensaje a su padre a 8 años de su muerte

Como cada año, la joven de 23 años usó sus redes para homenajear a Paul Walker. Para esta ocasión, Meadow compartió una imagen en la que se pudo ver a ella de bebé y al actor dándole un beso en la cabeza.

“Te amo y te extraño sin cesar. Hoy y todos los días celebro tu vida, tu amor. Y tú, mi mejor amigo”, escribió en Instagram la joven, quien a inicios de marzo debutó como modelo en las pasarelas para la reconocida firma Givenchy.

Meadow, la hija de Paul Walker, se casó y Vin Diesel la acompañó hacia el altar

¡Una tierna escena! Vin Diesel volvió a demostrar el estrecho lazo que compartió con el actor Paul Walker y asistió a la boda de Meadow, la primogénita del artista que murió en un trágico accidente automovilístico en el 2013. Según se aprecia en fotografías que publicó la modelo en redes sociales, la estrella de la saga Rápidos y furiosos la acompañó al altar, en representación de su padre.

De esta manera, protagonizó un conmovedor momento que quedó inmortalizado. En un video difundido en Instagram, se puede apreciar a Diesel abrazando tiernamente a la modelo minutos previos a la ceremonia, la cual se habría llevado a cabo a inicios de octubre.