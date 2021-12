Paola Ruiz cuenta cómo reaccionó su hijo tras enterarse de la agresión a su papá

Un difícil momento atraviesa la familia de Paola Ruiz luego de la terrible agresión que sufrió su esposo Ángel Véliz, quien fue apuñalado por una mujer mientras corría por un parque de San Borja el 30 de noviembre. Tras este hecho, la exvedette contó cómo esta situación afecta la salud emocional de su familia, especialmente su hijo.

De ese modo, reveló que el pequeño de 5 años teme que su madre también sea víctima de un ataque similar al que ha sufrido su papá. Mencionó que se encontraba viviendo en Estados Unidos cuando recibió la noticia.

“Ayer yo llegué a mi casa y mi mamá me preguntó: ‘¿Vas a viajar a Lima?’. Y mi hijo de 5 años me abrazó y me dijo: ‘Mamá, no quiero que viaje a Lima, no quiero que te piquen con cuchillo como a papá’”, sostuvo, según informó ATV.

Paola Ruiz lamentó el suceso y se quebró al hablar del estado de salud de su esposo. Foto: captura de América TV

¿Quién es la mujer que apuñalo a Ángel Véliz?

La mujer que atacó a Ángel Véliz, esposo de Paola Ruiz, ya fue identificada por la Policía Nacional del Perú (PNP). Según informó el noticiero de Latina, se trató de María Onorina Pérez Villanueva, de 49 años. Asimismo, el reportero del canal reveló el testimonio que la agresora dio a las autoridades.

“Según la mujer, ellos (la agresora y su hijo) estaban conduciendo sus bicicletas en la ciclovía cuando se cruzan con Ángel Véliz Ysla, quien trotaba, y le piden que se retire para poder pasar. En el parte policial, ella dice que Ángel agrede de frente a su hijo, que lo hace caer de la bicicleta y coge su polo para asfixiarlo hasta hacerlo perder la conciencia”, afirmó la mujer.

¿Cuál es el estado de Ángel Véliz?

Hasta el momento, se sabe que el esposo de Paola Ruiz, Ángel Véliz, fue trasladado a la clínica San Pablo por la gravedad de sus heridas, ya que presenta diagnóstico de trauma por arma blanca en un miembro inferior y la espalda.

Él todavía no ha dado su versión de los hechos. Del mismo modo, su amigo y el sereno que estuvieron presentes durante lo ocurrido tampoco han brindado sus declaraciones.