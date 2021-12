Nico Strauss, hijo de Jean Paul Strauss, debutó en el cine con Un mundo para Julius

Nico Strauss se abre camino en la industria cinematográfica nacional tras el éxito que tiene el filme Un mundo para Julius, basado en la ópera prima del escritor Alfredo Bryce Echenique, en las salas de cine peruanas.

El también compositor y cantante es nieto de Fernando de Soria e hijo de Jean Paul Strauss. Ha marcado su debut en la película de la directora Rossana Díaz Costa al dar vida al personaje de Bobby, el problemático y malhumorado hermano de Julius, el niño protagonista de la cinta.

Nico Strauss formó parte del elenco de Un mundo para Julius junto a Mayella Lloclla y Augusto Linares. Foto: Instagram

El actor contó que rodó la película antes de la pandemia y recalcó que participar en el cine como parte de una película basada en una de las obras más reconocidas, como es la novela de Bryce Echenique, “es una gran responsabilidad”, la cual aceptó con humildad y trabajó mucho para poder entregar lo mejor de sí.

“ Definitivamente podría decir que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido ”, comentó el hijo de Jean Paul Strauss.

¿Cómo obtuvo Nico Strauss el papel de Bobby en Un mundo para Julius?

Nico obtuvo el papel de Bobby por mérito propio y contó, además, que se encontraba en un taller de actuación de Arte y Escena, una escuela de formación actoral, cuando se le dio la oportunidad de sumarse al elenco de la película peruana.

“En una presentación de un monólogo que teníamos asistió el jefe de casting de la película y me vio, de ahí me llamó y pasé dos castings. Al final me eligieron para el personaje de Bobby”, expresó emocionado.

Actualmente, el actor está a la espera de nuevos proyectos y considera que haber participado en Un mundo para Julius es su mejor carta de presentación para iniciar su carrera de actor sin dejar de lado la música, su otra pasión.

El lado musical de Nico Strauss

El multifacético joven compone sus propias canciones, las cuales sube a diversas plataformas de streaming, como Spotify, Tidal y Pandora. Cuenta con un par de videos en su canal de YouTube.

En Spotify ha publicado dos temas musicales titulados “Dime” y “A primera vista”, la última lanzada en el 2020.