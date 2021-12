Magaly Medina advierte “hermetismo total” en caso de esposo de Paola Ruiz

La conductora de Magaly TV, la firme dio a conocer que Ángel Veliz fue agredido con un cuchillo por una mujer, quien le ocasionó una lesión en su cuerpo que lo tiene hospitalizado; sin embargo, eso no fue lo peor. Hasta el momento, no se conoce la identidad ni el paradero de la señora, lo que causó la indignación de Medina.

El hecho ocurrió en el parque de El pentagonito en San Borja y estremeció a los televidentes y seguidores de Paola Ruiz. La empresaria se presentó en el programa para brindar más detalles de lo ocurrido.

El preciso momento fue captado y reproducido en el set de Magaly Medina, quien comentó en un primer momento: “Este es el rostro de la agresora, de quién se trata, no lo sabemos, como dije nosotros hemos estado tratando de indagar con nuestros investigadores, pero no hay información, a estas alturas en otros casos mucho más graves ya teníamos la información de quién era la agresora, cómo se llamaba. Ahora no tenemos absolutamente nada, hermetismo total en la comisaría, en las dos a la que hemos acudido, en la de San Borja y en la de Chacarilla”.

Seguido de eso, Medina añadió: “Esperemos que la Policía se pronuncie sobre estos hechos y nos diga dónde exactamente está la señora. Nos dijeron que estaba en la comisaría de San Borja, luego en la de Chacarilla, pero en ninguna de las dos comisarías te dan nada, no te dicen nada. Este es el rostro de la agresora, de la persona que paseaba en bicicleta con un arma punzocortante y que agredió a tu esposo de esa manera tan salvaje”.

Paola Ruiz defiende a su esposo tras agresión

La empresaria Paola Ruiz visitó el set de Magaly TV, la firme para defender a su esposo Ángel Veliz y pedir ayuda para que capturen a la señora que lo acuchilló por la espalda mientras se ejercitaba en un parque público de Lima.

En ese sentido, aprovechó para declarar: “Él no es una persona agresiva, él es un muy buen amigo, buen esposo, un buen padre y no es que le eche flores, pero él es una persona pacífica”.

