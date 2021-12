Greg Michel revela que si el espejo no caía en su brazo, podría haber matado a uno de sus trabajadores

Greg Michel se viene recuperando favorablemente de salud tras haber sufrido un fatídico accidente en su gimnasio, por lo cual estuvo en estado de coma. Luego, tuvo que ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas para evitar la amputación de su brazo.

En ese sentido, el modelo concedió este miércoles 1 de diciembre, una entrevista con Amor y fuego para develar detalles de su estado de salud luego de ser dado de alta, ahí contó los duros momentos que vivió cuando se encontraba internado y agradeció a sus cercanos por haberlo apoyado en esta delicada situación.

Ahora, el empresario necesita someterse a una costosa operación en el extranjero para poder nuevamente mover su brazo.

Greg Michel hace reveladora confesión sobre su accidente

Tras ser dado de alta del Hospital Dos de Mayo y reaparecer en televisión, el modelo señaló que su proceso de recuperación será lento y que por el momento no puede movilizar su brazo afectado .

Además de mencionar que pronto será nuevamente operado, Greg Michel relató cómo se accidentó. Mientras contaba dicha anécdota, confesó que el vidrio que cayó sobre su brazo, pudo haber matado a uno de sus colaboradores.

“Al momento de ayudarlos, el espejo se cayó en el cemento, se partió en dos y cayó como una guillotina”, expresó Greg Michel.

“Si no caía en mi brazo, de repente mataba a uno de los chicos”, agregó.

Greg Michel resalta el apoyo de Sebastián Lizarzaburu y a su mamá tras su accidente

El ex chico reality brindó detalles de su salud tras ser dado de alta al sufrir un accidente en su gimnasio en Tarapoto y agradeció a Sebastián Lizarzaburu y a su progenitora por todo el apoyo que le han venido extendiendo en su proceso de recuperación.