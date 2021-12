Cynthia Klitbo sobre su trayectoria actoral: Me sentía encasillada en papeles antagónicos

Cynthia Klitbo, reconocida intérprete internacional, se encuentra ansiosa por el estreno de Junta de vecinos, nueva teleserie peruana que llegará a todas las pantallas desde el próximo lunes 13 de diciembre a través de la señal de América Televisión.

Mientras promociona la serie nacional, la artista mexicana confesó que en algún momento de su carrera actoral se sintió encasillada por los papeles antagónicos que debía interpretar; sin embargo, también reconoció que gracias a dichos roles se hizo conocida en la televisión.

“De chava (jovencita) me sentía encasillada, pero no sería lo que soy si no hubiera hecho todos esos antagónicos”, sostuvo la actriz.

Pese a realizar roles de villana durante muchos años, Klitbo aseguró que poco a poco está haciéndose otra imagen debido a las distintas producciones donde ha demostrado otras facetas como intérprete.

”Hasta que terminé de hacer Palabra de mujer (2007) me tocó de villana, luego vinieron telenovelas de corte de comedia y ahí empecé a tener otra imagen porque incluso me llamaban para ser protagonista”, detalló.

Cynthia Klitbo protagoniza serie nacional

Ahora que la actriz Cynthia Klitbo interpretará a Genoveva de la Colina en la teleserie Junta de vecinos, dirigida por Miguel Zuloaga, la mexicana aseguró que su personaje tiene mucha cuota de comedia y que sorprenderá al público peruano.

”Tiene mucho humor, pero ella es actriz y fue una capa en las telenovelas como villana. En eso tenemos algo en común, pero verás la vida normal de Genoveva”, finalizó la intérprete.