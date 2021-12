Bruno Pinasco celebra su cumpleaños y deja en shock al revelar su edad: “¡Bienvenidos, 47!”

Bruno Pinasco es una de las figuras más queridas de la televisión peruana gracias a su aporte con Cinescape, y este 1 de diciembre está de cumpleaños. Es por ello que, a través de sus redes sociales, celebró esta nueva vuelta al sol con un mensaje que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores.

Como se sabe, el conductor de TV siempre ha sido blanco de bromas por su ‘eterna juventud’. Esta vez no fue la excepción, pues hizo una publicación en Instagram donde reveló cuántos años está cumpliendo este día y los internautas respondieron al instante.

“Bienvenidos, 47. ¡Gracias a todos por sus inmensas muestras de cariño!” , escribió en su post.

Publicación de Bruno Pinasco Foto: Instagram

Bruno Pinasco cuenta mala experiencia con Peter Dinklage: “Me dijo: ‘¡Déjame en paz, sal de acá!’”

El conductor de televisión Bruno Pinasco reveló que sufrió un mal trato por parte de Peter Dinklage, el actor que interpreta a Tyrion Lannister en Game of thrones, cuando cubría una gala de los premios Emmy. “Lo veo ahí sentado solito, con su ternito gris. Me acerco y le digo: ‘Hola, para tomarnos una foto’.

Me dijo: ‘¡Déjame en paz, sal de acá!’. Me botó horrible, con razón estaba el tipo solo. Me trató horrible, le dije ‘perdón’ y me fui. Lo vi tan solito, pero me mandó al cacho. Fue a los gritos”, narró en Cinescape.

Bruno Pinasco expresa su rechazo a las corridas de toros

Bruno Pinasco compartió en redes sociales la noticia de una medida tomada por el Ministerio de Cultura de España, que sacó a las corridas de toros del bono cultural joven. El conductor de Cinescape celebró esta medida y reflexionó sobre la situación actual de dicha actividad en el Perú.

“La tortura y la masacre jamás serán arte ni cultura. Ojalá que las autoridades no les den ese beneficio y los metan en la misma línea que personas que, haciendo arte, nutren el alma y el espíritu del ser humano, porque los toreros lo único que hacen es fomentar el odio, la violencia y la masacre hacia los animales. Los toreros no son artistas”, aseveró.