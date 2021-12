Yuya enternece las redes al posar con su bebé: “Hice cosas que me pusieron muy de buenas”

La famosa influencer Yuya siempre ha recurrido a sus redes sociales para mostrar importantes momentos de su vida; por ejemplo, su embarazo, el nacimiento de su hijo y el primer mes de vida de Mar. Esta vez, la youtuber mexicana compartió una tierna foto donde aparece junto con su primogénito.

A través de su cuenta de Instagram, Yuya se mostró feliz con su hijo, a quien llevó en sus brazos. También dejó un mensaje en el que contó cómo es su etapa de mamá primeriza.

“¿Forzarla o no forzarla? Qué ganas tenía de estar tirada en la cama y dormir o dormir a medias, pero dormir. A veces siento que la vida se me pasa y no quiero que se pase en la cama. Entonces por forzada, este día hice cosas que me pusieron muy de buenas”, escribió en su último post.

A través de sus redes sociales, Yuya se mostró feliz junto a su hijo Mar. Foto: Captura / Instagram

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Yuya?

La publicación de la famosa influencer cuenta con más de un millón de ‘me gusta’ y diversos comentarios halagadores. “Te quiero mucho, Yuyita”, “No puedo con tanto. ¡Qué lindo!”, “Cuándo veremos la carita de Mar”, “Qué linda eres”, “Te amo”, “Bellos”, “Mar nadando en el mar de tus brazos”, fueron las reacciones de sus fieles seguidores.

Yuya habla sobre su experiencia con la lactancia: “Ha sido más compleja de lo que pensé”

A través de sus redes sociales, la influencer Yuya respondió una serie de cuestionamientos de sus seguidores. Uno de ellos le preguntó sobre la lactancia, a lo que ella respondió que no ha sido una experiencia nada fácil.

“Mi historia con respecto a la lactancia ha sido más compleja de lo que pensé (…). Metiéndome a los cursos pensé que al nacer Mar iba a tener leche, pero no me sucedió así. (…) Sé que todas lo vivimos distinto. A mí se me complicó porque habían unas temas de salud que hicieron que se me dificultaran más, pero ahí voy con ayuda”, contó.