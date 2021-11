Yamilet, ganadora de La voz Perú 2015, relanza su carrera con “Sígueme a ciegas”

Con un sonido más maduro, Yamilet regresa a la escena musical con “Sígueme a ciegas”, una fusión pop urbana, cuyo videoclip rodado en formato cine en locaciones del YOY Lima Box Park, se estrenó el último 26 de noviembre en su canal en YouTube.

El sencillo interpretado en español e inglés es una composición original de la cantautora puertorriqueña, quien también comparte créditos como productora junto a Papa Bear de los estudios La Realeza.

Yamilet en La voz Perú

En 2015, Yamilet de la Jara, quien pertenecía al equipo de Alex Lora, vocalista de la banda de rock y blues El Tri, se alzó como ganadora de la tercera temporada de La voz Perú, tras enfrentarse a Susan Ochoa, Jair Mendoza y Jairo Tafur, este último ganador de la temporada 25 de Yo soy.

Los últimos proyectos de Yamilet

Tras su paso por La voz Perú, Yamilet, quien además de cantante y compositora destaca como música al dominar el piano, el violín y la guitarra, viajó a Rusia para participar del festival anual White Nights of St Petersburg, uno de los más grandes de Europa del Este.

De igual forma, dejó en alto el nombre del Perú en el concurso Music is the Universal Cure, realizado en Los Angeles (Estados Unidos), creado con el propósito de difundir esperanza y positividad durante la pandemia del COVID-19, en 2020. Yamilet logró obtener el primer premio con su tema original “Live like this”.