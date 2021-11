Tula Rodríguez descarta haberle cerrado las puertas al amor: “A mí me gustan de mi edad”

Tula Rodríguez regresó a los escenarios como animadora de eventos musicales. Durante un concierto de huayno realizado el último domingo 28 de noviembre, la presentadora de En boca de todos se mostró muy nerviosa en el show de su ahijada Sarita Torres y zapateó hasta el cansancio. En medio de la presentación, la cantante le preguntó a su madrina sobre su situación sentimental, a lo que la conductora reveló que no le cierra las puertas al amor.

Tras recibir un arreglo floral, la folclórica le dijo. “Nunca es tarde para volver a amar, no le cierres las puertas al amor”. De inmediato, Rodríguez respondió. “No, no, no, por supuesto que no, claro. (...) No me gustan los jovencitos. A mí me gustan de mi edad”.

Durante el concierto de la conocida ‘La faraona chelera’, la presentadora de televisión recordó sus pasos de huayno y zapateó hasta el cansancio. Sin embargo, la también actriz reveló sentirse como la primera vez que pisó un escenario. “Estoy nerviosa, es como si fuera la primera vez”.

Presentadora de televisión emocionada de regresar a los escenarios

La conductora de En boca de todos detalló para América espectáculos que estuvo muy emocionada por acompañar a la cantante de huayno. “Todo es distinto: la música, las canciones... todas son chicas de 21 años. Me he sentido descontinuada. Rico volver, pero debo volverme a conectar”.

Magaly Medina critica animación de Tula Rodríguez

La esposa de Alfredo Zambrano comparó las animaciones de Tula Rodríguez realizadas hace años con la del último fin de semana. “Ella está en lady, de aquí para allá. ¿Qué es eso? Quién le ha dicho que la gente quiere verla lady, la quieren ver como Tula. Esa conexión que tenía con el público popular es lo que buscan de ella. (...) Ha perdido ese apego que ella tenía con el pueblo”.